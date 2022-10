Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thanh tra các cơ quan Nhà nước từ 4/10

Photo : KBS News

Trong vòng một tháng từ ngày 4/10 tới ngày 3/11, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiến hành thanh tra 783 cơ quan Nhà nước, đợt thanh tra đầu tiên đối với Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.Hiện tại, chính giới Hàn Quốc đang xung đột sâu sắc, xoay quanh các vấn đề nổi cộm như vụ công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây năm 2020, phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến công du New York (Mỹ).Trong ngày thanh tra đầu tiên 4/10, 12 ủy ban thường trực Quốc hội như Ủy ban Pháp chế và tư pháp, Ủy ban Hành chính và an toàn, Ủy ban Ngoại giao và thống nhất bắt đầu thanh tra các cơ quan Nhà nước.Đặc biệt, chính giới nổ ra tranh cãi gay gắt tại buổi thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất đối với Bộ Ngoại giao, trong bối cảnh đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin để truy cứu trách nhiệm về "thảm họa ngoại giao" của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.Tại buổi thanh tra của Ủy ban Pháp chế và tư pháp, chính giới cũng đối đầu nảy lửa liên quan tới việc Cơ quan Thanh tra và kiểm toán yêu cầu điều tra qua văn bản đối với cựu Tổng thống Moon Jae-in về vụ công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị bắn chết.Tại buổi thanh tra của Ủy ban Quốc phòng và Ủy ban Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi, thực phẩm, hải dương và thủy sản, chính giới xung đột về việc di dời Văn phòng Tổng thống tới quận Yongsan (Seoul), dự thảo sửa đổi Luật quản lý ngũ cốc có nội dung bắt buộc Chính phủ phải thu mua lượng gạo sản xuất dư thừa, nếu sản lượng gạo dư thừa chiếm trên 3% tổng sản lượng gạo của vụ đó, hoặc khi giá gạo giảm trên 5%.Ngoài ra, tại buổi thanh tra của Ủy ban Pháp chế và tư pháp, Ủy ban Hành chính và an toàn, chính giới tranh cãi gay gắt về nghi ngờ Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, nghi ngờ khoản tài trợ của câu lạc bộ bóng đá Seongnam thời Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung còn giữ chức Thị trưởng Seongnam.