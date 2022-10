Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Park Jin và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ngày 4/10 đã có cuộc điện đàm, lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo cùng ngày của Bắc Triều Tiên là hành vi khiêu khích nghiêm trọng, vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa tới hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc và toàn thể cộng đồng quốc tế.Bộ trưởng hai nước nhấn mạnh không thể bỏ qua các động thái khiêu khích triền miên của miền Bắc, nhất trí tăng cường phối hợp và trao đổi Hàn-Mỹ, Hàn-Mỹ-Nhật về phương hướng đối phó thời gian tới, như đối phó trên phương diện Hội đồng bảo an. Ngoài nghị quyết cấm vận mức độ cao nhất, Hội đồng bảo an còn có thể ra Tuyên bố Chủ tịch, thông cáo báo chí thể hiện quyết tâm đối phó chung.Ngoại trưởng Hàn-Mỹ nhất trí vừa duy trì trạng thái phòng thủ liên quân vững chắc, vừa tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật để đối phó với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bình Nhưỡng.Tiếp đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Park cũng tiếp tục lên án động thái phóng tên lửa cùng ngày của miền Bắc là vi phạm nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Hai bên chung nhận định rằng tên lửa Bắc Triều Tiên phóng lần này đã bay qua quần đảo Nhật Bản, rơi xuống Thái Bình Dương, nên cần tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực, trong đó có hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật. Ngoại trưởng hai nước nhất trí đẩy mạnh hơn nữa phối hợp và trao đổi chặt chẽ song phương và ba bên Hàn-Mỹ-Nhật để đối phó trong thời gian tới, trong đó có phương diện Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Sáng 4/10, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) từ khu vực xã Mupyong, tỉnh Chagang. Tên lửa đã được phóng với góc bắn tối đa, bay qua quần đảo Nhật Bản. Động thái này của Bình Nhưỡng được phân tích là nhằm thị uy năng lực có thể tấn công tới đảo Guam trên Thái Bình Dương, căn cứ của lực lương tăng viện quân đội Mỹ, được triển khai tới bán đảo Hàn Quốc khi có tình huống nguy cấp; đồng thời nhằm đe dọa tới năng lực răn đe của liên quân Hàn-Mỹ.