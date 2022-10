Giá tiêu dùng tháng 9 của Hàn Quốc tăng 5,6%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 5/10 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 9". Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng Hàn Quốc đạt 108,93 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng 5,7% tháng 8.Giá tiêu dùng Hàn Quốc đã liên tục tăng từ tháng 1 năm nay (3,6%), tới tháng 6 chạm ngưỡng 6%, rồi sau đó đà tăng đã chững lại từ tháng 8.Xét theo mặt hàng, giá hàng hóa tăng 7,2% so với một năm trước. Trong đó, giá các mặt hàng công nghiệp tăng 6,7%, tốc độ tăng đã chậm lại, nhưng giá chế phẩm dầu mỏ vẫn tăng 16,6%, thực phẩm chế biến tăng 8,7%. Giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 6,2%, đặc biệt giá rau củ tăng 22,1%, mức tăng cao nhất. Giá điện, gas tăng 14,6%. Giá dịch vụ tháng 9 tăng 4,2%. Trong đó, dịch vụ cá nhân tăng 6,4%, cao nhất sau mức tăng 6,6% tháng 4/1998.Cục Thống kê quốc gia phân tích đà tăng giá chế phẩm dầu mỏ, rau củ quả đã chững lại, đặc biệt là giá chế phẩm dầu mỏ đã tác động chính tới xu hướng chỉ số giá tiêu dùng tổng thể.Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Hwan-seok trong cuộc họp rà soát tình hình giá cả ngày 5/10 đánh giá mức tăng giá tiêu dùng tháng 9 đã thấp hơn so với tháng 8 nhờ đà tăng chế phẩm dầu mỏ chững lại. Tuy nhiên, vật giá cơ bản vẫn đang tiếp tục tăng cao, chủ yếu là ở lĩnh vực dịch vụ cá nhân.BOK dự báo trong thời gian tới, giá tiêu dùng có thể sẽ tiếp tục tăng ở ngưỡng 5-6% do vẫn còn tồn tại các yếu tố rủi ro như chiến sự Nga-Ukraine kéo dài, các nước đẩy mạnh thắt chặt tiền tệ, tỷ giá hối đoái cao, các nước dầu mỏ lớn cắt giảm sản lượng.