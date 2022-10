Hội đồng bảo an họp công khai về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức cuộc họp công khai để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) của Bắc Triều Tiên vào ngày 5/10 (giờ địa phương). Hàn Quốc dù không phải là nước thành viên Hội đồng bảo an nhưng cũng sẽ tham dự cuộc họp với tư cách nước đương sự.Quan chức này cho biết Hội đồng bảo an đang thảo luận chặt chẽ với các nước, nhằm truyền đi thông điệp cứng rắn của cộng đồng quốc tế về việc miền Bắc liên tiếp vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an.Cuộc họp trên được ấn định tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày 5/10 (giờ địa phương). Truyền thông quốc tế đưa tin Mỹ cùng các nước thành viên khác như Anh, Pháp, Albania, Na Uy, Ireland đã đề nghị Hội đồng bảo an tổ chức họp khẩn đối phó với động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng.Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield viết trên trang Twitter cá nhân rằng Washington đã đề nghị triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an để đối phó với động thái khiêu khích tên lửa đạn đạo tầm xa nguy hiểm của miền Bắc.Tuy nhiên, các nước thành viên Hội đồng bảo an đã bất đồng ý kiến về việc tổ chức cuộc họp công khai, hay chỉ họp kín. Hãng tin Reuters (Anh) cho biết Trung Quốc và Nga phản đối việc tổ chức cuộc họp công khai, nhấn mạnh rằng sự đối phó của Hội đồng bảo an phải giúp giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Nhưng sau quá trình thảo luận giữa các nước thành viên, Hội đồng bảo an đã quyết định mở cuộc họp công khai.Hàn Quốc và Mỹ cho rằng việc Hội đồng bảo an tổ chức cuộc họp công khai sẽ là cơ hội để truyền đi thông điệp cảnh cáo sớm tới Bắc Triều Tiên trước khi nước này có thêm động thái khiêu khích nghiêm trọng nào khác.Tuy nhiên, cân nhắc tới việc Nga và Trung Quốc nhiều lần phản đối Hội đồng bảo an có biện pháp đối phó cứng rắn với Bình Nhưỡng trong năm nay, vẫn chưa thể chắc chắn cuộc họp của Hội đồng bảo an lần này có đưa ra được thành quả nào trên mức thông cáo báo chí hay không.