Liên hoan phim quốc tế Busan khai mạc vào ngày 5/10

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 27 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 5/10, và kéo dài trong vòng 10 ngày.Lễ khai mạc được tổ chức tại rạp chiếu phim ngoài trời thuộc Trung tâm điện ảnh Busan, quận Haeundae vào lúc 6 giờ tối cùng ngày, người dẫn chương trình là nam diễn viên Ryu Jun-yeol và nữ diễn viên Jeon Yeo-been.Đây là lần đầu tiên Liên hoan phim quốc tế Busan được tổ chức trực tiếp hoàn toàn sau ba năm bị giới hạn quy mô tổ chức bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Số ghế dành cho khán giả từng bị giới hạn 50% vào năm ngoái được nâng lên 100% trong năm nay, không giãn cách, chỉ yêu cầu khán giả tuân thủ đúng quy tắc phòng dịch hiện hành.Tại liên hoan phim năm nay, có tổng cộng 243 tác phẩm điện ảnh đến từ 71 quốc gia được mời tham dự, trình chiếu tại 30 phòng chiếu thuộc 7 rạp chiếu phim trong thành phố Busan; trong đó, tác phẩm trình chiếu tại lễ khai mạc là "Mùi hương của gió" (Scent of Wind) của đạo diễn người Iran Hadi Mohaghegh.Có 10 tác phẩm cạnh tranh ở hạng mục "Xu hướng mới” (New Currents), dành cho các tác phẩm điện ảnh châu Á, trong đó có phim "A Wild Roomer" của đạo diễn Lee Jeong-hong. Ở hạng mục "On Screen" năm nay sẽ trình chiếu 9 sê-ri phim truyền hình thay vì chỉ 3 sê-ri như năm ngoái. Ngoài ra, liên hoan phim năm nay sẽ nối lại chương trình hỗ trợ điện ảnh châu Á bị gián đoạn trong thời gian qua.Tại liên hoan phim lần này sẽ lần đầu diễn ra sự kiện "Busan Story Market", nơi giao dịch cốt truyện nguyên tác, nằm trong khuôn khổ sự kiện "Thị trường nội dung và phim châu Á" (Asian Contents & Film Market).Liên hoan phim sẽ bế mạc vào tối ngày 14/10, với tác phẩm trình chiếu tại lễ bế mạc là "Một người đàn ông" (A Man) của đạo diễn người Nhật Bản Ishikawa Kei.