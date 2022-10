Chính giới Hàn Quốc đồng loạt chỉ trích quân đội về sự cố rơi tên lửa Hyunmoo-2

Photo : YONHAP News

Các ủy viên Ủy ban Quốc phòng thuộc đảng đối lập Dân chủ đồng hành ngày 5/10 đã tổ chức họp báo tại Quốc hội, chỉ trích việc quân đội phóng thất bại tên lửa Hyunmoo-2, khiến tên lửa rơi ngay trên đầu người dân là một "sai lầm tác chiến toàn diện".Tiếp đó, các ủy viên này chỉ ra vấn đề trong đối phó quân sự. Mặc dù phóng thất bại tên lửa Hyunmoo-2, nhưng liên quân Hàn-Mỹ vẫn phóng tiếp 4 tên lửa ATACMS. Kế hoạch phóng này không hề được thông báo cho người dân xung quanh khu vực phóng. Vụ tên lửa rơi đã khiến người dân hoảng loạn. Khi đó, Sở Phòng cháy chữa cháy thành phố Ganneung (tỉnh Gangwon) đã được điều động để dập lửa, nhưng quân đội lại ngăn cản với lý do sẽ tự xử lý.Ngoài ra, đảng đối lập chỉ trích Bộ Quốc phòng đang đối phó quá chậm trễ, khi vụ việc xảy ra từ tối hôm trước mà phải tới sáng hôm sau mới được lần đầu công bố. Các ủy viên này yêu cầu quân đội làm rõ nguyên nhân sự cố, và công bố ai là người lên kế hoạch tác chiến lần này.Các ủy viên cũng yêu cầu Văn phòng an ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống phải xác định rõ và công bố chính xác ai là người đã ra quyết định, Tổng thống Yoon Suk-yeol có được quân đội báo cáo hay không và đã ra quyết định gì, biện pháp xử lý sau khi xảy ra sự cố là gì.Trong khi đó, nghị sĩ Kweon Seong-dong đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cũng chỉ trích sự đối phó vô trách nhiệm của quân đội sau sự cố, yêu cầu điều tra làm sáng rõ. Ông Kweon là nghị sĩ đại diện khu vực thành phố Gangneung. Nghị sĩ này nhấn mạnh vũ khí của quân đội suýt chút nữa đã đe dọa người dân địa phương.Mặt khác, ông Kweon cũng đánh giá việc liên quân Hàn-Mỹ phóng tên lửa đất đối đất ATACMS về vùng biển phía Đông đã thể hiện quyết tâm cứng rắn trong việc bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân trước mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên.