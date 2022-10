Hội đồng bảo an không đưa ra được tuyên bố chung lên án Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 5/10 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp thảo luận về biện pháp đối phó của cộng đồng quốc tế đối với động thái phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Đây là cuộc họp công khai thứ 4 của Hội đồng bảo an trong năm nay, liên quan tới động thái hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng.Tại cuộc họp, Mỹ chỉ ra rằng thái độ thiếu tích cực của Hội đồng bảo an đã khiến Bắc Triều Tiên khiêu khích thêm, trong đó chỉ trích Trung Quốc và Nga, hai nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an, từ chối có hành động cụ thể.Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cho rằng hai nước thành viên này đã hợp pháp hóa động thái khiêu khích triền miên của miền Bắc, ra sức ngăn cản Hội đồng bảo an áp đặt thêm cấm vận với Bình Nhưỡng.Cũng trong cuộc họp, các nước đã tiến hành xem xét về dự thảo thông cáo báo chí có nội dung lên án Bắc Triều Tiên. Phần lớn các nước thành viên đồng ý với dự thảo này. Hàn Quốc và Nhật Bản dù không phải nước thành viên của Hội đồng bảo an, nhưng cũng tham dự với tư cách là nước đương sự, có phần phát biểu công khai, hối thúc Hội đồng bảo an hành động.Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc tiếp tục phản đối Hội đồng bảo an áp đặt thêm cấm vận hay thông qua tuyên bố chung. Các nước này coi động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên là sự đối phó với việc ba nước Hàn-Mỹ-Nhật tăng cường uy hiếp quân sự tại khu vực Đông Bắc Á.Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Anna Evstigneeva nhấn mạnh Hội đồng bảo an không thể có hành động ủng hộ biện pháp quân sự làm đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc của Mỹ và các đồng minh.Cuối cùng, Hội đồng bảo an đã không thể thông qua tuyên bố chung lên án động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, nên 9 nước thành viên trong đó có Mỹ đã tổ chức họp báo riêng, một lần nữa lên án Bắc Triều Tiên.