Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc cuối tháng 9 giảm 19,66 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/10 công bố tính tới cuối tháng 9, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 416,77 tỷ USD, giảm 19,66 tỷ USD so với một tháng trước. Đây là mức giảm theo tháng sâu nhất kể từ sau tháng 10/2008, thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cuối tháng 8, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc cũng từng giảm 2,18 tỷ USD so với một tháng trước.Ngân hàng trung ương giải thích quy mô dự trữ ngoại hối giảm mạnh là do ảnh hưởng từ các biện pháp bình ổn thị trường ngoại hối của Chính phủ, đồng USD tăng giá trị khiến giá trị quy đổi các tài sản tiền tệ khác sang đồng USD giảm, khoản tiền gửi bằng ngoại tệ tại các tổ chức tài chính giảm.BOK giải thích thêm thời điểm năm 2008, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc chỉ đạt 200 tỷ USD. Nếu so về tỷ lệ thì mức giảm hiện nay thấp hơn khi đó rất nhiều. Tỷ lệ giảm tháng 9 là 4,5%, mức giảm lớn thứ 32 trong lịch sử kể từ năm 1971.Trong dự trữ ngoại hối, các loại chứng khoán có giá đạt 379,4 tỷ USD, giảm 15,53 tỷ USD; tiền gửi đạt 14,19 tỷ USD, giảm 3,71 tỷ USD. Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đạt 14,15 tỷ USD, giảm 310 triệu USD. Vị thế ròng tại IMF (IMF Reserve Position), tức quyền được rút một phần tiền trong khoản đóng góp nghĩa vụ cho IMF, giảm 100 triệu USD, còn 4,23 tỷ USD.Quy mô dự trữ ngoại hối tính tới cuối tháng 8 của Hàn Quốc đứng thứ 8 thế giới. Đứng đầu là Trung Quốc 3.054,9 tỷ USD, thứ hai là Nhật Bản 1.292,1 tỷ USD.