Chính phủ Hàn Quốc quyết định xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min chiều ngày 6/10 đã mở buổi họp báo, công bố dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ. Nội dung chính của dự thảo là xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình, thành lập Cơ quan Dân số, gia đình và bình đẳng giới trực thuộc Bộ Y tế và phúc lợi. Dự kiến Chính phủ sẽ chuyển giao các chức năng về thanh thiếu niên, gia đình, bình đẳng giới, tăng cường quyền và lợi ích của Bộ Phụ nữ và gia đình cho Bộ Y tế và phúc lợi.Vị trí Giám đốc Cơ quan mới sẽ thấp hơn cấp Bộ trưởng nhưng cao hơn cấp Thứ trưởng, tương tự như vị trí Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên. Ngoài ra, lĩnh vực tuyển dụng phụ nữ sẽ được chuyển giao cho Bộ Tuyển dụng và lao động nhằm hợp nhất các đối sách hỗ trợ tuyển dụng.Dự thảo còn có nội dung nâng cấp Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) dưới quyền Bộ trưởng Ngoại giao thành một Bộ độc lập; lập mới Cơ quan hỗ trợ Hàn kiều dưới quyền Bộ trưởng Ngoại giao.Bộ trưởng Lee Sang-min giải thích việc nâng cấp MPVA thành Bộ là nhằm tăng cường về quyền hạn và chức năng báo đáp người có công của cơ quan này. Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ xây dựng hệ thống báo đáp người có công để giữ vững được niềm tự hào cho những người này và gia đình họ.Cơ quan hỗ trợ Hàn kiều trực thuộc Bộ Ngoại giao sẽ đóng vai trò đảm bảo cuộc sống ổn định cho 7,32 triệu Hàn kiều, thống nhất các dự án của Quỹ Hàn kiều và chức năng chính sách về cộng đồng Hàn kiều của Bộ Ngoại giao.Chính phủ sẽ nỗ lực để dự thảo sửa đổi tổ chức Chính phủ lần này được thông qua tại kỳ họp định kỳ của Quốc hội.Trước đó, Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn Han Chang-seob sáng ngày 5/10 đã báo cáo và tham vấn ý kiến của ban lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ đồng hành, trong đó có Đại diện đảng tại Quốc hội Park Hong-keun, về dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ.Người phát ngôn đảng Dân chủ đồng hành Oh Yeong-hwan bày tỏ lo ngại rằng nếu bị hạ xuống cấp Thứ trưởng thì Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình hiện nay sẽ không còn là thành viên Nội các, năng lực đàm phán với các ban ngành khác sẽ bị suy yếu đi khi thảo luận các chính sách như về tội phạm tình dục.Ông này nhấn mạnh đảng Dân chủ đồng hành không cố chấp theo đuổi tên gọi "Bộ Phụ nữ và gia đình". Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề tội phạm liên quan tới phụ nữ, điển hình là vụ một tội phạm đeo bám sát hại nạn nhân ở ga Sindang (Seoul) gần đây. Liên hợp quốc cũng đang khuyến cáo các nước lập ra ban ngành độc lập phụ trách về bình đẳng giới.Bên cạnh đó, đảng Dân chủ đồng hành bày tỏ lập trường hoàn toàn tán thành việc nâng cấp Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc thành Bộ, lập mới Cơ quan hỗ trợ Hàn kiều. Việc nâng cấp MPVA thành cơ quan ngang Bộ đã được thảo luận từ thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in. Trong khi việc thành lập Cơ quan hỗ trợ Hàn kiều cũng là một cam kết của đảng Dân chủ đồng hành, các nghị sĩ đảng này cũng từng lập dự luật liên quan.