Chính giới tranh cãi về bức tranh biếm họa Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Tranh cãi xoay quanh bức tranh biếm họa Tổng thống Yoon Suk-yeol mang tên "Đoàn tàu Yoon Suk-yeol" đang lan rộng ra chính giới Hàn Quốc. Trong buổi thanh tra Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tại Quốc hội ngày 5/10, các nghị sĩ đã liên tiếp chất vấn Bộ này về vụ việc.Tại Lễ hội truyện tranh quốc tế Bucheon 2022, bức tranh biếm họa Tổng thống của một học sinh trung học phổ thông đã giành được giải nhất và được trưng bày tại triển lãm. Bộ Văn hóa một ngày trước đã ra thông cáo báo chí, bày tỏ lấy làm tiếc và cảnh cáo đơn vị tổ chức là Cơ quan Nội dung truyện tranh Hàn Quốc (KOMACON), khiến dư luận dấy lên tranh cãi Bộ Văn hóa đã xâm phạm quyền tự do biểu đạt.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đứng ra bảo vệ Bộ Văn hóa, cho rằng rõ ràng tác phẩm trên thể hiện khuynh hướng chính trị. Phe đối lập thì chỉ trích rằng biện pháp cảnh cáo của Bộ Văn hóa khiến người ta nghĩ ngay tới "Bản danh sách đen giới văn hóa" thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye.Nghị sĩ Lee Yong đảng Sức mạnh quốc dân gọi đây là một tác phẩm làm tổn hại danh dự người khác, có ý đồ chính trị, không phù hợp. Vụ việc này liên quan tới vấn đề về khâu tổ chức cuộc thi, không phải vấn đề về tự do biểu đạt.Trong khi đó, nghị sĩ Lee Byung-hoon của đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh Tổng thống Yoon từng nói rằng biếm họa chính trị là một quyền lợi đương nhiên. Vụ việc lần này có liên quan tới tự do biểu đạt.Bộ trưởng Văn hóa Park Bo-gyoon khẳng định ban tổ chức cuộc thi đã vi phạm nội dung được phê duyệt khi đăng ký tổ chức. Về bản chất, vụ việc này hoàn toàn khác với vụ bản danh sách đen giới văn hóa trước đây, khi các nghệ sĩ văn hóa bị phân biệt đối xử theo khuynh hướng chính trị. Bộ trưởng Park chỉ ra rằng Cơ quan Nội dung truyện tranh đã lấy cuộc thi truyện tranh dành cho bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông vào mục đích chính trị.Tuy nhiên, giới nghệ sĩ văn hóa lại cho rằng Bộ Văn hóa đang lấy cớ "nghệ thuật phải trong sáng" để "đàn áp" nghệ thuật. Bản thân việc các cơ quan Chính phủ hạn chế biểu đạt tư tưởng chính trị trong tác phẩm nghệ thuật không khác nào lập ra "bản danh sách đen".Các tổ chức văn hóa, nghệ thuật, như Hiệp hội truyện tranh mạng, cũng đồng loạt ra tuyên bố, chỉ trích Bộ Văn hóa đang lấy thước đo chủ quan của mình để phủ nhận tự do ngôn luận.Trong bức tranh biếm họa trên, khuôn mặt Tổng thống Yoon Suk-yeol được vẽ ở mặt trước của toa tàu hỏa mô phỏng theo nhân vật tàu hỏa Thomas, đằng sau đoàn tàu là hình ảnh những tòa nhà đang vỡ vụn, phía trước đoàn tàu là hình ảnh người dân thường và cảnh sát đang bỏ chạy tránh đoàn tàu. Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee ngồi ở buồng lái, ở các toa hành khách phía sau là những công tố viên trong bộ đồng phục đang giơ cao kiếm.