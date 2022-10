Hơn một nửa người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc đến từ tỉnh Bắc Hamgyong

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6/10 cho biết theo tài liệu của Quỹ hỗ trợ người tị nạn Bắc Triều Tiên (The Korea Hana Foundation) thuộc Bộ Thống nhất trình lên nghị sĩ Ahn Cheol-soo (đảng Sức mạnh quốc dân) trong đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước tại Quốc hội, 52,9% trong tổng số 29.880 người tị nạn miền Bắc trên 15 tuổi là đến từ tỉnh Bắc Hamgyong. Tiếp đó là người đến từ tỉnh Ryanggang chiếm 17,9%, thứ ba là tỉnh Nam Hamgyong chiếm 8,9%. Ngược lại, chỉ có 3,6% người tị nạn đến từ thủ đô Bình Nhưỡng, 3% đến từ tỉnh Bắc Pyongan.Hiện tại, 64,7% người tị nạn miền Bắc đang cư trú ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Trong đó, 30,4% sống ở tỉnh Gyeonggi, 23,7% sống ở thủ đô Seoul, 10,6% ở thành phố Incheon.Lý do chính khiến họ chạy trốn khỏi miền Bắc tới Hàn Quốc là "ghét thể chế giám sát của Bắc Triều Tiên" (22,8%), sau đó tới lý do "thiếu lương thực" (21,6%), "muốn mang lại cho gia đình một môi trường sống tốt đẹp hơn" và "muốn kiếm nhiều tiền hơn" lần lượt là 10,7%.Cứ 4 người tị nạn lại có 3 người trả lời hài lòng với cuộc sống tại Hàn Quốc. Lý do hài lòng là vì "bản thân có thể sống cuộc sống tự do" (30,8%), tiếp đến là lý do "có được thu nhập tương xứng với công sức làm việc" (24,8%), "dư dả về kinh tế hơn quê nhà" (22,7%).Ngược lại, lý do mà những người trả lời không hài lòng là "phải sống xa gia đình" (29,8%), sau đó là "cạnh tranh khốc liệt" (19,7%), "định kiến, phân biệt đối xử trong xã hội miền Nam" (16,5%).Mức lương bình quân trong vòng ba tháng gần đây của người tị nạn miền Bắc có việc làm là 2,27 triệu won (1.614 USD) một tháng, thấp hơn khoảng 457.000 won (325 USD) so với kết quả điều tra năm 2020. Trong số những người tị nạn, nữ giới chiếm tỷ lệ áp đảo 76%, nhưng thu nhập hay tỷ lệ tuyển dụng lại thấp hơn hẳn so với nam giới.24,8% người tị nạn Bắc Triều Tiên mong muốn được Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ về xin việc, khởi nghiệp; 20,6% muốn được hỗ trợ về y tế, 13,6% hỗ trợ về nhà ở, 12,3% hỗ trợ về giáo dục.Cuộc điều tra trên được tiến hành từ ngày 1/5 tới 4/7 theo hình thức điều tra lấy mẫu với 2.461 người tị nạn miền Bắc trên tổng số mẫu là 29.880 người, được công nhận là số liệu thống kê quốc gia.