Số tiền lừa đảo qua điện thoại tại Hàn Quốc trong vòng 5 năm qua lên tới hơn 1,2 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Lee Dah-ney (đảng Dân chủ đồng hành) ngày 6/10 cho biết căn cứ theo tài liệu của Bộ Tư pháp và Cơ quan Giám sát tài chính (FSS), trong vòng từ năm 2017-2021, đã có tổng cộng hơn 248.000 vụ bị lừa đảo qua điện thoại (voice phishing) yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một tài khoản nhất định, tổng số tiền thiệt hại là 1.762,5 tỷ won (1,26 tỷ USD).Tuy nhiên, quy mô thiệt hại thực tế có thể lớn hơn nhiều, do tội phạm lừa đảo qua điện thoại gần đây có xu hướng gặp mặt nạn nhân trực tiếp để lấy tiền mặt, tránh mạng lưới giám sát của cơ quan tài chính, điều tra.Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian này, số tiền mà các nạn nhân được cơ quan tài chính hoàn trả căn cứ theo Luật hoàn trả thiệt hại từ các vụ lừa đảo viễn thông đạt 526,8 tỷ won (376,3 triệu USD), chỉ bằng 29,9% tổng số tiền thiệt hại. Đó là bởi phần lớn các nạn nhân chỉ biết mình bị lừa sau khi số tiền đã bị rút ra khỏi tài khoản phạm tội. Cách duy nhất để được nhận lại tiền là đâm đơn kiện lên Tòa án, nhưng do quy trình phức tạp, đồng thời việc truy tìm tài sản bị che giấu cũng không hề dễ dàng, nên trên thực tế khó có thể giúp nạn nhân nhận lại được số tiền bị lừa.Quốc hội Hàn Quốc tháng 8/2019 đã sửa đổi Luật tịch thu tài sản phi pháp, trong đó có quy định Viện Kiểm sát nếu được Tòa án ban lệnh tịch thu thì có thể đóng băng tài sản phạm tội để trả lại cho nạn nhân. Nhưng kể từ sau khi luật sửa đổi có hiệu lực vào năm 2020 cho tới tháng 8 năm nay, mới chỉ có 17 vụ nạn nhân nhận lại được khoản tiền bị lừa, tổng số tiền là 9,03 tỷ won (6,4 triệu USD), được phân tích là do quy trình còn phức tạp, tốn thời gian.Nghị sĩ Lee cho rằng việc phòng ngừa và xử phạt tội phạm lừa đảo qua điện thoại là quan trọng, nhưng việc khôi phục thiệt hại cho các nạn nhân còn quan trọng hơn. Do đó, cần phải xem xét tìm thêm nhiều phương án đa dạng để giúp các nạn nhân có thể nhận được tiền bồi thường.