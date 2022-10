Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul được tổ chức sau ba năm

Photo : YONHAP News

Tập đoàn Hanwha cho biết sẽ tổ chức "Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul 2022, đồng hành cùng Hanwha" tại công viên sông Hàn ở khu vực Yeouido (quận Yeongdeungpo, Seoul) từ lúc 1 giờ chiều đến 9 giờ 30 phút ngày 8/10.Chủ đề của lễ hội pháo hoa năm nay là "We Hope Again", mang ý nghĩa rằng sẽ bắn những màn pháo hoa mang ước mơ và hy vọng, xua tan những ngày mệt mỏi vì đại dịch COVID-19.Đội Nhật Bản sẽ mở màn lễ hội với màn biểu diễn bắn pháo hoa chủ đề "Mùa thu tràn ngập hy vọng" từ lúc 7 giờ 20 phút tối; tiếp đó sẽ là màn biểu diễn bắn của đội Ý từ lúc 7 giờ 40 tối mang chủ đề "Thế giới mới". Cuối cùng là đội Hàn Quốc do công ty Hanwha thực hiện sẽ trình diễn màn bắn pháo hoa với chủ đề "Đêm đầy sao" trong vòng 30 phút từ 8 giờ tối. Khu vực tổ chức bắn pháo hoa là từ cầu Wonhyo đến cầu đường sắt sông Hàn và mở rộng đến cầu Mapo trên sông Hàn.Phía Hanwha cho biết do sự kiện được tổ chức trở lại sau ba năm do tình hình dịch COVID-19, nên công ty đã chuẩn bị lượng pháo hoa nhiều hơn so với lễ hội trước đây, với mong muốn đem lại niềm vui lâu hơn cho người dân.Ngoài ra, sự kiện lần này cũng sẽ công bố video lập kỷ lục thế giới Guinness về màn trình diễn của 511 máy bay mini không người lái phóng cùng lúc với pháo hoa trên bầu trời đêm, và video giới thiệu về Triễn lãm thế giới (World Expo) Busan 2030.Chính quyền thành phố Seoul ngày 6/10 cho biết sẽ thi hành đối sách đảm bảo an toàn cho người dân, như tăng số chuyến tàu điện ngầm và xe buýt, kiểm soát các đoạn đường gần khu vực diễn ra lễ hội pháo hoa trong ngày 8/10, bố trí xe cứu thương và cứu hỏa cùng 240 lực lượng lính cứu hỏa. Ước tính sẽ có khoảng 1 triệu người dân đến tham dự sự kiện.