Số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục ghi nhận đà giảm

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 7/10, Hàn Quốc phát sinh 22.298 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 54 ca ngoại nhập.Số ca nhiễm mới giảm 6.350 ca so với một ngày trước và ít hơn 6.190 ca so với cách đây một tuần, và cũng là con số thấp nhất trong vòng 13 tuần (xét riêng các ngày thứ Sáu).Số ca nhiễm ngoại nhập đã liên tiếp ghi nhận đà giảm dưới 100 ca trong ba ngày liên tiếp, bất chấp Chính phủ đã dỡ bỏ quy định xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) sau khi nhập cảnh từ ngày 1/10 vừa qua.Tổng số ca nhiễm lũy kế từ đầu dịch là hơn 24,93 triệu ca. Số ca nhiễm nặng đang nhập viện điều trị tăng 4 ca, lên 329 ca. Số ca tử vong là 41 ca, tăng 12 ca so với ngày hôm trước, quay trở lại ngưỡng 40 ca sau 5 ngày duy trì ở mức 10-20 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến nay là 28.614 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.Tính đến 5 giờ chiều ngày 6/10, công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng đạt 18,5%. Có 140.234 người đang điều trị tại nhà.