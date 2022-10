Cán cân vãng lai tháng 8 của Hàn Quốc thâm hụt hơn 3 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 7/10 công bố số liệu thống kê sơ bộ cho biết cán cân vãng lai tháng 8 thâm hụt 3,05 tỷ USD, giảm sâu tới 10,49 tỷ USD so với mức thặng dư 7,44 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.Cán cân vãng lai đã ghi nhận đà thặng dư 23 tháng liên tiếp, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 3 vừa qua, sau đó chuyển sang thâm hụt trong tháng 4 do nhập khẩu và chi trả lợi tức ra nước ngoài tăng vọt, nhưng lại quay về thặng dư từ tháng 5 cho đến tháng 7.Nguyên nhân chính khiến cán cân vãng lai tháng 8 thâm hụt là do quy mô thâm hụt cán cân hàng hóa tăng mạnh trong khi cán cân thu nhập từ lợi tức thặng dư. Cán cân hàng hóa trong tháng 8 đã giảm 10,48 tỷ USD so với một năm trước, thâm hụt 4,45 tỷ USD; đà thâm hụt tháng thứ hai liên tiếp.Xuất khẩu tăng 4,1 tỷ USD tập trung ở các chế phẩm dầu mỏ, song nhập khẩu tăng 14,58 tỷ USD, tăng gần gấp 4 lần so với xuất khẩu. Xét theo tiêu chuẩn thông quan trong tháng 8, kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu đã tăng 36,1% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, kim ngạch nhập khẩu của than đá, khí gas và dầu thô đã tăng lần lượt là 132,3%, 11,1% và 73,5%. Nhập khẩu chíp bán dẫn tăng 16,4%; các mặt hàng tiêu dùng như xe ô tô, ngũ cốc cũng tăng 28,2%.Cán cân dịch vụ giảm 1,62 tỷ USD so với một năm trước, thâm hụt 770 triệu USD trong tháng 8. Cán cân vận tải vẫn duy trì đà thặng dư, nhưng quy mô thặng dư giảm 110 triệu USD so với tháng 8 năm ngoái.Mặc dù các biện pháp phòng dịch COVID-19 đã được nới lỏng, song quy mô thâm hụt cán cân du lịch đã tăng từ 610 triệu USD lên 970 triệu USD.BOK giải thích cán cân vãng lai tháng 8 thâm hụt là do ảnh hưởng từ việc cán cân thương mại thâm hụt quy mô lớn bất thường. Tuy nhiên bước sang tháng 9, quy mô thâm hụt cán cân thương mại sẽ giảm mạnh, nên cán cân vãng lai khả năng cao sẽ thặng dư trở lại.