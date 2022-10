Quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ, Hàn-Nhật điện đàm về vụ phóng tên lửa liên tiếp của miền Bắc

Photo : KBS News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Kim Gunn sáng ngày 9/10 đã có cuộc điện đàm song phương với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim và Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro, thảo luận về phương án ứng phó với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Bắc Triều Tiên.Quan chức hạt nhân ba bên lên án mạnh mẽ miền Bắc liên tục có hành vi phóng tên lửa đạn đạo chưa từng có trong hai tuần vừa qua. Vụ phóng tên lửa đạn đạo vào rạng sáng cùng ngày rõ ràng đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tiếp đó, quan chức ba nước tiếp tục thúc giục Bắc Triều Tiên ngay lập tức dừng hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực. Seoul, Washington và Tokyo không thể chấp nhận việc Bình Nhưỡng biện minh cho việc phóng tên lửa bất hợp pháp là do cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ, bởi đây là hoạt động thường niên, mang tính phòng thủ.Quan chức hạt nhân ba nước nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ 41 Đại hội đồng Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cơ quan này đã thông qua nghị quyết lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa bất hợp pháp của miền Bắc là hành vi đe dọa an toàn hàng không dân dụng quốc tế. Điều này cho thấy cộng đồng quốc tế sẽ không bỏ qua hành vi vi phạm quy tắc quốc tế của Bắc Triều Tiên.Tiếp đó, đại diện hạt nhân ba nước Hàn-Mỹ-Nhật nhấn mạnh một mặt sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh trong và ngoài khu vực bao gồm lãnh thổ ba nước, mặt khác sẽ trao đổi và hợp tác song phương, ba bên nhằm hợp tác với cộng đồng quốc tế và ứng phó mạnh mẽ trước hành vi khiêu khích liên tục vủa miền Bắc.