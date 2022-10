Washington khẳng định có thể đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng bất chấp các vụ phóng tên lửa liên tục của nước này

Photo : KBS News

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 9/10 (giờ địa phương) đã xuất hiện trong chương trình truyền hình kênh ABC và lên án hành vi khiêu khích bằng tên lửa của Bắc Triều Tiên.Ông Kirby cho biết trong tình huống bị đe dọa, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản chắc chắn sẽ huy động mọi nguồn lực để phòng vệ cho an ninh ba nước. Tuy nhiên, không có lý do gì để một tình huống như vậy có thể xảy ra. Mỹ khẳng định sẵn sàng quay trở lại đối thoại vô điều kiện với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Đây là vấn đề Mỹ đã cam kết và đang nỗ lực hết sức để đạt được.Mặt khác, tuy né tránh đề cập đến vấn đề một số cây cầu nối lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea bị sụp đổ trong cuộc chiến tại Ukraine, Điều phối viên Kirby khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh người khơi mào chiến tranh là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nếu Putin dừng huy động quân đội thì cuộc chiến hiện nay có thể đã kết thúc.Liên quan đến sự việc phát ngôn “cuộc chiến hạt nhân Armageddon” của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang làm dấy lên tranh cãi, quan chức này nhận định phát biểu trên của ông Biden phản ánh cuộc chiến này có nguy cơ rất cao sẽ nổ ra với tình hình hiện nay. Armageddon là từ dùng để chỉ cuộc chiến cuối cùng giữa cái thiện và cái ác vào thời điểm cuối cùng của thế giới.