Số ca nhiễm COVID-19 dưới ngưỡng 10.000 ca sau ba tháng

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 10/10, Hàn Quốc ghi nhận 8.981 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 8.934 ca phát sinh trong cộng đồng và 47 ca nhập ngoại. Số ca nhiễm mới dưới ngưỡng 10.000 ca sau ba tháng và ít hơn một nửa so với số liệu một ngày trước đó, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm mạnh trong dịp nghỉ lễ Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul (9/10).Số ca bệnh nguy kịch đang nhập viện là 311 ca, tăng 6 ca so với một ngày trước đó. Thêm 23 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Trong số ca tử vong, 13 ca (56,5%) là người trên 80 tuổi, 9 ca người ngoài 70 tuổi và 1 ca người ở độ tuổi 60.Trong khi đó, Nhóm xúc tiến tiêm phòng vắc-xin COVID-19 thông báo áp dụng vắc-xin cải tiến dựa trên biến thể BA.1 vào đợt tiêm chủng bổ sung vắc-xin COVID-19 cho mùa đông, bắt đầu từ ngày 11/10.Đối tượng tiêm phòng vắc-xin cải tiến lần này là người suy giảm miễn dịch, người trên 60 tuổi, bệnh nhân và nhân viên trong cơ sở dễ bị lây nhiễm như bệnh viện, cơ sở điều dưỡng, đã hoàn tất ít nhất một mũi vắc-xin COVID-19.Tính đến 0 giờ ngày 7/10, 295.040 đối tượng ưu tiên tiêm phòng đã hoàn tất đặt lịch tiêm chủng, chiếm 2,6% nhóm người trên 60 tuổi. Người đã đặt lịch tiêm phòng sẽ bắt đầu tiêm chủng từ ngày 11/10.Người từ 18 đến dưới 60 tuổi không thuộc đối tượng tiêm chủng lần này có nguyện vọng tiêm bổ sung và đã hoàn tất mũi tiêm cơ bản có thể đặt lịch tiêm vắc-xin còn dư để tiêm chủng trong ngày.