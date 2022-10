Tuyết đầu mùa trên núi Seorak rơi sớm hơn năm ngoái 9 ngày

Photo : YONHAP News

Văn phòng quản lý Công viên quốc gia núi Seorak ngày 10/10 cho biết cùng ngày đã quan trắc được tuyết rơi đầu mùa trên khu vực gần đỉnh Taecheong núi Seorak.Tuyết đầu mùa trên núi Seorak năm nay xuất hiện sớm hơn 9 ngày so với năm ngoái (19/10) và sớm hơn 24 ngày so với năm 2020 (3/11). Trên đỉnh Daecheong núi Seorak cao 1.700m so với mực nước biển, nhiệt độ thấp nhất đo được vào buổi sáng giảm xuống chỉ còn -2,4 độ C kèm gió mạnh.Mặt khác, tuyết đầu mùa cũng được quan sát thấy trên núi Gwangdeok, huyện Hwacheon, tỉnh Gangwon ở độ cao 1.050m so với mực nước biển.Văn phòng quản lý Công viên quốc gia núi Seorak và Đài quan sát khí tượng radar núi Gwangdeok không phải là điểm quan sát chính thức của Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc nên hiện tượng tuyết đầu mùa lần này không được công nhận là chính thức.Trong khi đó, Cục khí tượng và thủy văn dự báo không khí lạnh di chuyển từ hướng Tây Bắc đi xuống khiến nhiệt độ tại thủ đô Seoul vào buổi sáng có thể xuống tới 9,3 độ C, mức thấp nhất kể từ mùa thu năm nay. Nhiệt độ thấp nhất trong buổi sáng tại thành phố Incheon dự báo đạt 9 độ C, thành phố Suwon là 8,9 độ C, thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) 10,8 độ C, thành phố Busan 13,8 độ C, mức nhiệt thấp nhất từ đầu thu đến nay.Nhiệt độ tại hầu hết các khu vực trên cả nước sáng ngày 11/10 đã có xuống dưới 10 độ C, được dự báo sẽ xuống thấp hơn trong sáng ngày 12/10 và có thể xuống trên dưới 5 độ C.Cục khí tượng và thủy văn dự báo sáng ngày 12/10, khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi, khu vực bên trong đất liền tỉnh Gangwon, phía Bắc tỉnh Bắc Chungcheong, phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang và khu vực vùng núi sẽ có nhiệt độ trên dưới mức 0 độ C, có sương giá đóng băng.