Photo : KBS News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 10/10 đã ra thông cáo báo chí, trả lời câu hỏi của các phóng viên về tình hình an ninh thời gian gần đây. Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh việc bảo vệ tính mạng và an toàn của người dân không chỉ là lời nói mà là vấn đề thực tế. Điều quan trọng là cần nhận thức đúng đắn việc thực hiện an ninh nghiêm ngặt trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á để đối phó một cách hiệu quả.Một quan chức Văn phòng Tổng thống đã giải thích trong cuộc điện thoại với Đài phát thanh và truyền hành Hàn Quốc (KBS) rằng đây là thông điệp tổng quát của Văn phòng Tổng thống liên quan đến phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đưa ra ngày 10/10, tình hình Bắc Triều Tiên, phương hướng hành động tiếp theo vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định “không có lời nào để nói và cũng không cảm thấy cần đối thoại với kẻ thù” và công bố ông Kim đã tham gia chỉ huy cuộc tập trận quân sự của đơn vị vận hành hạt nhân chiến thuật thuộc quân đội nước này.Ngày 7/10, ông Lee Jae-myung cho rằng cuộc tập trận chung trên Hàn-Mỹ-Nhật vùng biển phía Đông không khác gì “hoạt động quốc phòng thân Nhật cực đoan” tiếp nối “hoạt động ngoại giao nhục nhã” với Nhật Bản.Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Chung Jin-suk chỉ trích cụm từ “quốc phòng thân Nhật” mà ông Lee sử dụng chỉ là hành vi biến tấu và khơi mào cho phong trào đấu tranh chống Mỹ.