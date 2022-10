“Nguy cơ Bắc Triều Tiên sở hữu tên lửa hạt nhân cao hơn hẳn so với 5 năm trước”

Photo : YONHAP News

Cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mike Mullen xuất hiện trên kênh ABC ngày 9/10 và đưa ra nhận định về mối đe dọa an ninh gia tăng từ Bắc Triều Tiên thời gian gần đây. Ông Mullen cho biết miền Bắc đã là một vấn đề mang tính thực chất trong nhiều thập kỷ qua và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dường như không hề có ý định thay đổi đường lối hiện nay.Từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Mike Mullen cho rằng giải pháp cho vấn đề này có thể được thực hiện bằng cách để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây áp lực cho miền Bắc, song nếu ông Kim Jong-un đồng ý thì đàm phán trực tiếp cũng là một phương án hay.Washington cũng sẽ huy động mọi phương án có thể nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Tuy không phải là việc làm dễ dàng nhưng ông Mullen không cho rằng đây là mục tiêu bất khả thi.Tiếp đó, ông Mullen chỉ ra rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân có thể thậm chí đang đến gần hơn so với tình hình sau vụ thử hạt nhân của miền Bắc hồi năm 2017 do khả năng tên lửa của nước này đang ở mức cao nhất. Cựu quan chức nhận định Bắc Triều Tiên vẫn đang liên tục phát triển hạt nhân, đồng nghĩa với việc Mỹ đang lâm vào cục diện nguy hiểm hơn trước.