Hãng ô tô Hyundai đứng đầu thế giới về doanh số xe ô tô hydro 8 tháng đầu năm

Theo công ty chuyên khảo sát thị trường năng lượng SNE Research của Hàn Quốc, trong vòng 8 tháng đầu năm nay, tổng số xe ô tô chạy bằng pin nhiên liệu hydro được bán ra trên toàn thế giới là 12.407 chiếc, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc bán được 7.410 chiếc, tăng 26,25% so với cùng kỳ năm ngoái, thị phần tăng từ 52,4% lên 59,7% trong năm nay.Ngược lại, doanh số xe hydro của hãng Toyota Nhật Bản đạt 2.561 chiếc, giảm 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thị phần giảm từ 39,3% xuống 20,6%. SNE Research phân tích Toyota gặp trở ngại về nguồn cung vật tư do các vấn đề về chuỗi cung ứng, thiên tai.Tuy nhiên, cơ quan này cũng phân tích rằng xu hướng tăng trưởng của thị trường ô tô hydro đang có chiều hướng chững lại sau khoảng thời gian tăng vọt gần gấp đôi vào năm ngoái và sự ra mắt của các mẫu xe điện mới trong năm nay.