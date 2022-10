Cứ ba phụ nữ Hàn Quốc sinh con trong năm ngoái lại có một người trên 35 tuổi

Photo : KBS News

Chị Choi Suk-kyeong năm nay 44 tuổi, chuẩn bị sinh đứa con thứ hai vào cuối tháng. Mặc dù thai nhi vẫn đang phát triển tốt, nhưng do thai phụ lớn tuổi, nên bác sĩ sản khoa càng phải cẩn trọng hơn và đặt nhiều câu hỏi hơn. Chị Choi chia sẻ lần mang thai đầu tiên, chị đã sinh non, và phải nằm viện trong vòng hai tháng. Khi mang thai đứa con thứ hai thì cơ thể càng mệt mỏi hơn.Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc đang liên tiếp xác lập mức thấp kỷ lục mỗi năm. Số thai phụ ngoài 35 tuổi như chị Choi đã tăng gấp gần hai lần trong vòng 10 năm, chiếm một phần ba phụ nữ sinh con trong năm ngoái. Tỷ lệ sản phụ trên 40 tuổi chiếm 5,7%, còn nhiều hơn so với sản phụ dưới 24 tuổi.Tỷ lệ mắc tiểu đường thai kỳ hay nhiễm độc thai nghén với phụ nữ mang thai lớn tuổi tương đối cao, nên việc theo dõi chặt chẽ và phòng tránh là điều rất quan trọng. Các bác sĩ thường sẽ phải kiểm tra rất kỹ sự thay đổi trọng lượng cơ thể của thai phụ và xem họ có mắc bệnh lý nền hay không.Giáo sư Jang Ji-hyeon thuộc Khoa sản Bệnh viện CHA quận Bundang (tỉnh Gyeonggi) cho biết trong số những thai phụ lớn tuổi, có khoảng 10% mắc bệnh lý nội khoa. Do vậy, khi khám, các bác sĩ sản khoa sẽ phải hội chẩn cùng với các bác sĩ nội khoa để theo dõi tình trạng cho thai phụ.Đặc biệt, nhiều người trong số họ sinh đôi do làm thủ thuật hỗ trợ sinh sản nên tỷ lệ sinh non ở mức cao, nhưng sự chuẩn bị đối phó với nguy cơ này được cho là chưa đủ.Nhằm đối phó với xu hướng gia tăng thai phụ lớn tuổi, giới y tế nhấn mạnh cần phải tăng nhân lực chuyên môn và số lượng cơ sở như phòng điều trị tập trung cho trẻ sinh non.