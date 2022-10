Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cải tiến từ 11/10

Photo : YONHAP News

Nhóm xúc tiến tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho biết sẽ triển khai tiêm mũi bổ sung bằng vắc-xin COVID-19 cải tiến do Moderna sản xuất từ ngày 11/10, để có thể đối phó hiệu quả với biến thể Omicron.Trước đó, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, vắc-xin cải tiến có hiệu quả phòng ngừa chủng virus ban đầu cao gấp 1,22 lần, biến thể BA.1 cao gấp 1,75 lần, biến thể BA.4 và BA.5 cao gấp 1,69 lần so với loại vắc-xin hiện hành.Những người đã đặt lịch tiêm từ ngày 27/9 sẽ được tiêm chủng tuần tự theo lịch đã đặt từ 11/10. Đối tượng ưu tiên tiêm là người suy giảm miễn dịch, người sống và làm việc tại các cơ sở dễ lây nhiễm như bệnh viện điều dưỡng, người trên 60 tuổi. Người từ 18-60 tuổi có thể đặt lịch tiêm trong ngày để tiêm chủng bằng vắc-xin còn dư.Tính đến 0 giờ ngày 7/10 vừa qua, đã có 295.140 người hoàn tất đăng ký, tỷ lệ đặt lịch ở người trên 60 tuổi đạt 2,6%. Cơ quan phòng dịch cho biết vắc-xin cải tiến cũng gây ra tác dụng phụ tương tự như loại vắc-xin hiện hành nhưng với tần suất thấp hơn. Vì đây là vắc-xin mới, cơ quan phòng dịch sẽ đối phó tích cực hơn nữa trong giai đoạn đầu tiến hành tiêm chủng bổ sung.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 11/10, Hàn Quốc ghi nhận 15.476 ca mắc COVID-19 mới, tăng 6.495 ca so với ngày hôm trước. Số ca nặng phải nhập viện điều trị là 313 ca. Số ca tử vong tăng thêm 10 ca, thấp nhất kể từ sau ngày 12/7 (7 ca), thời kỳ đầu đợt tái bùng phát lần này.