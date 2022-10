Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cân nhắc khả năng miền Bắc khiêu khích cục bộ

Photo : YONHAP News

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap vào ngày 11/10, một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Văn phòng Tổng thống đang xem xét nghiêm túc khả năng Bắc Triều Tiên sẽ không thử nghiệm hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo, mà có động thái khiêu khích khác theo chiến thuật "giương Đông kích Tây".Quan chức này cho biết trong quá khứ, chính quyền miền Bắc từng nhiều lần khiêu khích vào thời gian và địa điểm ngoài dự kiến. Do đó, Hàn Quốc phải kiểm tra tình trạng sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ.Một quan chức khác lại cho biết không thể loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên khiêu khích bằng vũ khí thông thường.Gần đây, nội bộ Văn phòng Tổng thống đang dấy lên một số ý kiến lo ngại Bình Nhưỡng khiêu khích cục bộ. Đặc biệt, vào ngày 6/10 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã huy động phi đội bay gồm 8 máy bay chiến đấu và 4 máy bay ném bom tiến hành diễn tập bắn đạn thật không đối đất. Ngày 8/10, nước này diễn tập không kích quy mô lớn với 150 chiến đấu cơ, càng làm gia tăng các ý kiến lo ngại này.Các ý kiến này lo ngại Bắc Triều Tiên có thể sử dụng chiến thuật khiêu khích nhắm trực tiếp vào quân đội Hàn Quốc bằng một cách thức "gây sốc". Các quan chức an ninh trong Văn phòng Tổng thống đang khẳng định sẽ trấn áp các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng bằng hỏa lực áp đảo trong trường hợp xảy ra xung đột cục bộ nhằm bảo vệ vững chắc tài sản và tính mạng của người dân. Nguyên tắc là đối phó ngay lập tức "hành động trước, báo cáo sau".Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp khẩn ngày 6/10 vừa qua, Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) khẳng định sẽ đối phó chặt chẽ với khả năng Bình Nhưỡng khiêu khích thêm, trong đó có cả việc khiêu khích cục bộ.Tổng thống Yoon Suk-yeol khi trả lời báo giới sáng ngày 11/10 cũng tái khẳng định đường lối đối phó quyết liệt với hành vi khiêu khích của miền Bắc. Quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống cảnh báo động thái khiêu khích rốt cuộc chỉ khiến Bắc Triều Tiên gặp khó khăn lớn hơn.