Đảng đối lập chỉ trích Chính phủ đương nhiệm thân Nhật

Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 11/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yeol bác bỏ ý kiến lo ngại vô cớ về việc Chính phủ đẩy mạnh hợp tác quân sự Hàn-Nhật nhằm đối phó với mối uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên.Về công kích của phe đối lập cho rằng Chính phủ đương nhiệm đang thực hiện một nền quốc phòng "thân Nhật", ông Yoon tránh đưa ra bình luận trực tiếp, chỉ nói rằng người dân sẽ tự đưa ra phán đoán sáng suốt.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì tập trung công kích phát ngôn của Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung khi ông này bày tỏ lo ngại rằng "rất có thể Húc Nhật Kỳ của Nhật Bản sẽ được treo tại Hàn Quốc".Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền Chung Jin-suk cho rằng ông Lee đang huyễn hoặc người dân bằng nhận thức lịch sử mù mờ của mình. Triều đại Joseon đã sụp đổ do mục rữa từ bên trong, không phải do cuộc chiến với Nhật Bản. Theo ông, đối tượng phải cảnh giác không phải là Nhật Bản mà chính là Bắc Triều Tiên, nước đang liên tục khiêu khích quân sự.Ngược lại, đảng Dân chủ đồng hành thì bắt bẻ lại nhận thức lịch sử của ông Chung, cho rằng đây là quan điểm lịch sử thực dân điển hình, chẳng khác nào hợp lý hóa cuộc xâm lược của Nhật Bản.Đảng này còn mở cuộc họp đối sách an ninh khẩn cấp, chỉ ra rằng Chính phủ đương nhiệm đang lấy khủng hoảng làm cái cớ để lôi kéo Nhật Bản. Chủ tịch Lee Jae-myung chỉ trích thái độ của Chính phủ đương nhiệm không khác nào phe thân Nhật sau giải phóng.Ông này cũng chỉ trích đề xuất táo bạo của Tổng thống Yoon Suk-yeol với miền Bắc chỉ là một sự tưởng tượng viển vông.