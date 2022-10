IMF hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng toàn cầu trong năm sau xuống 2,7%

Photo : YONHAP News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) 11/10 (giờ địa phương) đã hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới năm sau xuống 2,7%, thấp hơn 0,2% so với dự báo đưa ra hồi tháng 7, và thấp hơn 1,1% so với dự báo hồi tháng 1 năm nay là 3,8%.Trong đó, IMF hạ 0,5% dự báo tỷ lệ tăng trưởng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, mức giảm sâu nhất, do khu vực này đang trong tình trạng khan hiếm năng lượng vì ảnh hưởng từ chiến tranh Nga-Ukraine.Tuy nhiên, IMF vẫn giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay là 3,2%. Điều này có nghĩa là kinh tế năm sau sẽ còn khó khăn hơn năm nay. Tổ chức này liệt kê các yếu tố chính kéo nền kinh tế thế giới đi xuống đó là chiến tranh, lạm phát cao, và việc các nước thắt chặt tiền tệ một cách quyết liệt.IMF nhận xét việc ngân hàng trung ương các nước duy trì tốc độ tăng lãi suất như hiện nay là phù hợp, nhưng đồng thời cũng cho rằng nên có sự điều chỉnh tốc độ nhất định.Kinh tế Hàn Quốc được dự báo tăng trưởng 2,6% trong năm nay và 2% trong năm sau.Tham dự buổi lễ giới thiệu về nền kinh tế Hàn Quốc diễn ra tại New York Mỹ, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho nhận định mặc dù tình hình khủng hoảng hiện nay được dự báo sẽ còn tiếp diễn sang năm sau nhưng ít khả năng xảy ra khủng hoảng tiền tệ.