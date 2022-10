Công ty điện tử Samsung 3 năm liên tiếp được Forbes bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất thế giới”

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 12/10 cho biết theo xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất thế giới” do tạp chí kinh tế Forbes của Mỹ công bố vào ngày 11/10 (giờ địa phương), hãng tiếp tục đứng vị trí thứ nhất năm thứ ba liên tiếp.Forbes hợp tác với công ty chuyên khảo sát ý kiến của Đức Statista để tiến hành khảo sát ý kiến của hơn 15.000 cán bộ nhân viên đến từ 57 quốc gia như Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, xếp hạng 800 trong số hơn 4.000 doanh nghiệp được đề cử.Những người tham gia sẽ trả lời câu hỏi theo các hạng mục như trách nhiệm xã hội, thành tựu kinh tế, điều kiện làm việc, hình ảnh công ty, sự đề cử từ các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề. Doanh nghiệp không được can thiệp vào quá trình khảo sát, và người tham gia được trả lời giấu tên.Hãng điện tử Samsung từng đứng thứ 76 vào ănm 2018, thứ 106 vào năm 2019, nhưng từ năm 2020 đã ba năm liên tiếp đứng vị trí thứ nhất thế giới.Hãng phân tích kết quả này có được là nhờ mức độ hài lòng và tự hào cao của cán bộ nhân viên về công ty, đồng thời còn nhờ sự đánh giá tích cực của các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề.Trong kết quả xếp hạng lần này, các doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) lớn của Mỹ và châu Âu chiếm những vị trí top đầu. Hãng Microsoft của Mỹ đứng thứ hai, tăng ba bậc so với năm ngoái. Hãng IBM và Alphabet lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4, tăng 2 và 6 bậc so với năm trước. Hãng Apple duy trì vị trí thứ 5.Trong số 800 doanh nghiệp được xếp hạng, có 247 doanh nghiệp của Mỹ, 113 đơn vị của Đức, 82 đơn vị của Pháp và 68 doanh nghiệp của Trung Quốc. Hàn Quốc từng đạt 38 đơn vị vào năm 2021 đã giảm xuống 16 doanh nghiệp trong năm nay, giảm hơn một nửa. Naver và tập đoàn tài chính Meritz xếp thứ 85 và 86, tập đoàn SK xếp thứ 93. Ngoài ra tập đoàn Shinhan xếp thứ 196, Điện tử LG thứ 223, Kia xếp thứ 227, Ô tô Hyundai thứ 274.