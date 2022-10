Bắc Triều Tiên hối thúc Mỹ kiềm chế răn đe hạt nhân

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Uỷ ban thứ nhất Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York Mỹ vào ngày 11/10 (giờ dịa pfhuong), Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song phát biểu rằng sự độc đoán và chuyên quyền của Mỹ hòng duy trì bá quyền như ngày hôm nay chính là nguyên nhăn căn bản dẫn tới cuộc cạnh tranh mở rộng quân bị đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới.Ủy ban thứ nhất là ủy ban phụ trách về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế. Đại sứ Kim đã liệt kê lại việc Mỹ điều động tài sản chiến lược tối tân như máy bay B-52H, B-2A, F-35A, tập trận “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) với Seol, điều động tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan, tới bán đảo Hàn Quốc. Sự bành trướng quân sự của Mỹ thể hiện rõ nhất tại bán đảo Hàn Quốc.Ông Kim nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đang vũ trang bằng phương tiện tự vệ để đấu lại với hành vi thù địch nguy hiểm của Mỹ. Đây là hành vi tự vệ được đảm bảo theo Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.Đại sứ Kim cũng nhấn mạnh để giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, Mỹ phải đi tiên phong giải trừ hạt nhân trước, hạn chế cung cấp “chiếc ô hạt nhân”. Cụ thể, ông này hối thúc Mỹ phải dừng tăng cường quân bị, dừng tập trận quân sự chung huy động tài sản hạt nhân, giải thể Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, dừng vô điều kiện hành vi uy hiếp quân sự với miền Bắc.Nội dung bài phát biểu trên của ông Kim được phân tích là nhằm kìm hãm các động thái tăng cường “ô hạt nhân” của Washington thời gian gần đây, nhằm đối phó với hàng loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng và khả năng nước này thử hạt nhân lần thứ 7.“Chiếc ô hạt nhân” hoặc “răn đe hạt nhân” là sự bảo đảm của một quốc gia có sở hữu vũ khí hạt nhân trong việc bảo vệ một quốc gia đồng minh không sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong trường hợp nước không sở hữu vũ khí hạt nhân chịu sự tấn công của kẻ thù có sở hữu hạt nhân thì nước đồng minh sở hữu hạt nhân sẽ tấn công kẻ thù bằng phương tiện hạt nhân. Các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Hàn Quốc và Nhật Bản đang được Mỹ bảo vệ bằng “chiếc ô hạt nhân”. Biện pháp này không chỉ hiệu quả trong việc đối phó với đe dọa về mặt quân sự mà còn có hiệu quả về mặt chính trị và tâm lý.