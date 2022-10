Quan chức NSC Mỹ từ chối trả lời về vấn đề tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo trực tuyến ngày 11/10 (giờ địa phương), khi phóng viên đặt câu hỏi Chính phủ Hàn Quốc có đề nghị Mỹ tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến lược hay không, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ là phi hạt nhân bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện và không thể đảo ngược. Mỹ sẽ để Seoul trực tiếp trả lời về lập trường hay mong muốn của mình trong các vấn đề đồng minh.Điều này cho thấy ông Kirby từ chối đưa ra câu trả lời trực tiếp do đây vừa là một vấn đề ngoại giao, vừa là một chủ đề nhạy cảm.Điều phối viên NSC cho biết Mỹ tỏ tin tưởng rằng vẫn có thể giải quyết vấn đề thông qua ngoại giao. Mỹ đã nhiều lần bày tỏ quyết tâm đối thoại trực tiếp vô điều kiện với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un để đàm phán phi hạt nhân hóa, nhưng ông Kim Jong-un vẫn chưa hưởng ứng đề xuất này.Tiếp đó, ông Kirby lên án Chủ tịch miền Bắc vẫn chỉ tiếp tục khiêu khích và phóng tên lửa, nuôi dã tâm vũ khí hạt nhân, đẩy cao bất ổn an ninh trên bán đảo Hàn Quốc.Mặt khác, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng phát biểu rằng vấn đề của Hàn Quốc phải để Hàn Quốc trả lời. Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh cam kết an ninh của Mỹ với các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc là hết sức vững chắc. Tổng thống Biden cũng đã khẳng định cam kết răn đe mở rộng bao gồm cả hạt nhân, vũ khí thông thường, tên lửa cho Hàn quốc, cường trạng thái phòng thủ và tập trận quân sự chung với Seoul.