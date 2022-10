Dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc của KDI có độ chính xác cao nhất "

Photo : YONHAP News

Tại buổi thanh tra của Ủy ban Kế hoạch và tài chính thuộc Quốc hội, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã trình tài liệu phân tích về dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) so với thực tế của 5 cơ quan trong và ngoài nước, bao gồm BOK, Bộ Kế hoạch và tài chính, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) trong vòng 12 năm qua, từ năm 2010 tới năm ngoái.Kết quả là dự báo của KDI có độ chính xác cao nhất. Dự báo về lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc của KDI có mức độ chênh lệch bình quân so với tỷ lệ tăng tăng trưởng thực tế là 0,81%, thấp nhất trong số 5 cơ quan.Tuy nhiên dự báo lệ tăng trưởng của các cơ quan Chính phủ đưa ra thường được coi là mục tiêu chính sách, nhằm truyền đi một tín hiệu nhất định cho thị trường, nên sẽ khó để đưa ra dự báo bi quan.Trong khoảng thời gian trên, số liệu dự báo của Bộ Kế hoạch và tài chính chỉ có ba lần thấp hơn so với tỷ lệ tăng trưởng thực tế vào các năm 2010, 2017 và 2021, còn 9 lần cao hơn thực tế. Ngân hàng trung ương và Viện nghiên cứu phát triển đều đưa ra dự báo cao hơn so với tỷ lệ tăng trưởng thực tế, trừ ba năm tương tự như trên.