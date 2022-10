Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết lên án việc Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp khẩn đặc biệt ngày 12/10 (giờ địa phương), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết lên án Nga, với 143 phiếu tán thành, 5 phiếu phản đối, 35 phiếu trắng.Dự thảo nghị quyết có nội dung lên án việc Nga tiến hành trưng cầu dân ý sáp nhập tại 4 khu vực của Ukraine là Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson là hành vi trái phép, không có hiệu lực theo luật pháp quốc tế; không công nhận tuyên bố sáp nhập của Matxcơva.Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng yêu cầu Nga phải rút toàn bộ binh lực ngay lập tức khỏi lãnh thổ Ukraine, bày tỏ lập trường ủng hộ giải quyết tình hình hiện tại thông qua đàm phán và đối thoại.Như vậy là kể từ sau khi Nga tấn công quân sự Ukraine vào cuối tháng 2 năm nay, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua tổng cộng 4 nghị quyết phản đối Nga. Đặc biệt, dự thảo lần này đạt được sự ủng hộ nhiều nhất từ các quốc gia thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc, thể hiện sự phản đối rõ ràng của cộng đồng quốc tế với ý đồ sáp nhập và cuộc tấn công quân sự gần đây của Nga vào Ukraine.Hàn Quốc tham gia dự thảo lần này với tư cách là nước đồng đề xuất, bỏ phiếu tán thành cùng với các nước khác như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Mỹ. Ngược lại, chỉ có các nước là Nga, Bắc Triều Tiên, Belarus, Nicaragua, Syria là bỏ phiếu phản đối. Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan bỏ phiếu trắng.Trước phiên biểu quyết, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị, chủ quyền của Ukraine. Ngược lại, Đại sứ Kim Song của Bắc Triều Tiên thì nhấn mạnh quyền tự quyết là một quyền lợi hợp pháp, các quốc gia nên được tự do lựa chọn chủ quyền, vị thế chính trị quốc tế mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Ông Kim kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận kết quả trưng cầu dân ý tại các khu vực trên và ủng hộ việc Nga sáp nhập lãnh thổ.Với nghị quyết này, dự kiến Nga sẽ càng bị cô lập và chịu sức ép ngoại giao từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, khác với nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không có tính ràng buộc pháp lý.