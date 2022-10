Chính phủ Tổng thống Biden công bố Chiến lược an ninh quốc gia

Photo : YONHAP News

Nhà Trắng ngày 12/10 (giờ địa phương) đã công bố Chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Joe Biden. Trong tài liệu dài 48 trang này, Washington đề ra hai mối uy hiếp chiến lược quốc gia. Một là sự đối đầu với các cường quốc như Trung Quốc nhằm định hình tương lai, hai là mối uy hiếp chung toàn cầu như biến đổi khí hậu và lạm phát.Về sự đối đầu với các cường quốc, tài liệu trên chỉ ra rằng thách thức cấp bách nhất hiện nay của Mỹ đó chính là những quốc gia với thể chế chuyên chế và theo đuổi chính sách ngoại giao theo chủ nghĩa xét lại. Các quốc gia này đang thách thức tới sự an toàn và hòa bình quốc tế. Đặc biệt, tài liệu nhấn mạnh rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất có ý định và khả năng thách thức Mỹ.Washington cũng chỉ ra rằng tuy Matxcơva đang gây ra mối uy hiếp tới khu vực châu Âu, nhưng không có khả năng thách thức như Trung Quốc, đồng thời Mỹ cũng sẽ kìm hãm sự uy hiếp từ Nga.Về Bắc Triều Tiên, Washington nhấn mạnh nước này vẫn đang tiếp tục mở rộng các chương trình vũ khí hạt nhân, tên lửa trái phép, tăng cường năng lực răn đe. Do đó, Mỹ sẽ củng cố hơn nữa quan hệ với các đồng minh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có Hàn Quốc.Để đối phó với các thách thức chung trên toàn cầu như biến đổi khí hậu, Washington sẽ tăng cường hợp tác bao trùm với các quốc gia khác, kể cả đối thủ.Nhà Trắng một lần nữa đề cập tới Luật giảm lạm phát và Luật chíp bán dẫn và khoa học nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ, nhấn mạnh sự đầu tư của Chính phủ Mỹ vào các lĩnh vực trọng tâm.Tháng 3 năm ngoái, Mỹ từng công bố chỉ dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời. Tháng 1 năm nay, Washington định công bố chiến lược chính thức, nhưng đã phải hoãn lại để điều chỉnh thêm do chiến tranh Nga-Ukraine.