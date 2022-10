780.000 liều vắc-xin COVID-19 cải tiến của Pfizer về tới Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 13/10, Hàn Quốc ghi nhận 26.957 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 3.000 ca so với ngày hôm trước, nhưng giảm hơn 1.600 ca so với một tuần trước. Xét riêng trong các ngày thứ Năm, đây là lần có số ca mắc mới thấp nhất trong vòng 14 tuần kể từ sau ngày 7/7, thời kỳ đầu đợt tái bùng phát dịch.Số ca nặng đang phải nhập viện điều trị là 266 ca, tăng thêm 3 ca, hai ngày liên tiếp duy trì ở ngưỡng 200 ca. Số ca tử vong tăng thêm 25 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng là 17,4%.Hàn Quốc đã bắt đầu tiêm phòng COVID-19 bằng vắc-xin cải tiến của hãng Moderna để đối phó hiệu quả hơn với biến thể Omicron. Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho biết vào chiều ngày 13/10, lô vắc-xin cải tiến của Pfizer cũng đã được nhập vào trong nước, gồm 780.000 liều.Loại vắc-xin này được phát triển để có thể đối phó với cả chủng virus COVID-19 ban đầu và biến thể BA.1. Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba cho thấy tỷ lệ hình thành kháng thể trung hòa với biến thể Omicron của vắc-xin cải tiến cao gấp 1,56 lần so với vắc-xin hiện hành. Nhóm xúc tiến tiêm chủng sẽ tham vấn giới chuyên gia và tiến hành thẩm định tại Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng để dự kiến tiêm loại vắc-xin cải tiến của Pfizer trong đợt tiêm chủng bổ sung mùa đông.