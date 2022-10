Giá các mặt hàng nhu yếu phẩm quý III tăng bình quân 9,5% so với năm trước

Photo : KBS News

Trung tâm giám sát giá tiêu dùng thuộc Hội đồng tổ chức người tiêu dùng Hàn Quốc ngày 13/10 công bố kết quả khảo sát giá cả 35 mặt hàng đang được bán tại 420 doanh nghiệp phân phối khu vực thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi. Giá 35 mặt hàng này đã tăng bình quân 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, có 33 mặt tăng giá so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng bình quân là 10,4%. 5 mặt hàng tăng giá nhiều nhất là bột mỳ (42,7%), dầu ăn (32,8%), đường (20,9%), chả cá (14,6%). Chỉ có hai mặt hàng giảm giá so với cùng kỳ năm ngoái là trứng gà (giảm 10,3%), và tương ớt (giảm 0,3%).Nếu so sánh giá cả quý III với quý II thì có 25 mặt hàng tăng giá, trong đó 5 mặt hàng tăng giá nhiều nhất là dầu ăn (11%), đường (10,3%), bột mỳ (9,5%), mayonnaise (6,8%) và giăm bông (5,9%)