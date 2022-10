Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 13/10 đã có bài phát biểu chúc mừng tại sự kiện "Đại hội lãnh đạo phong trào xây dựng nông thôn mới Saemaul toàn quốc 2022".Tại đây, Tổng thống đánh giá phong trào Saemaul là một mô hình phát triển thành công dựa trên nền tảng là tự do và đoàn kết. Ông Yoon tin tưởng trong thời gian tới, phong trào này sẽ tiếp tục phát triển, trở thành một phong trào tinh thần, bảo vệ giá trị tự do và khắc phục cuộc khủng hoảng phức tạp hiện nay.Tổng thống đề nghị các lãnh đạo và hội viên phong trào Saemaul cùng nỗ lực để đưa mô hình này của Hàn Quốc nhân rộng trên toàn thế giới, đóng góp vào sự tăng trưởng và thịnh vượng chung của toàn cầu. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được nếu tiếp tục phát huy tinh thần tự do và đoàn kết, nền tảng tinh thần của phong trào Saemaul.Tổng thống cho biết Chính phủ sẽ tăng cường mối quan hệ đối tác hợp tác phát triển, tích cực hỗ trợ cộng đồng quốc tế. Ông Yoon tin tưởng các lãnh đạo và hội viên phong trào sẽ bảo vệ vững chắc giá trị tự do và đoàn kết, đi tiên phong trong bước nhảy vọt mới của Hàn Quốc.Tại sự kiện, Tổng thống đã trao tặng bằng khen của Chính phủ cho 21 cán bộ xuất sắc trong phong trào Saemaul.Phong trào Saemaul ("Saemaul" trong tiếng Hàn nghĩa là "Làng mới") là một phong trào phát triển cộng đồng được triển khai từ năm 1970 dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Chung-hee, giương cao khẩu hiệu về sự cần cù, tự lực, hợp tác, đã đóng vai trò lớn trong việc đưa Hàn Quốc vượt qua đói nghèo.Gần đây, các tổ chức quốc tế công nhận phong trào này là một mô hình hợp tác phát triển (ODA), nhiều nước cũng đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về phong trào Saemaul.