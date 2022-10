Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 14/10 chỉ ra rằng vụ Bắc Triều Tiên bắn pháo vào khu vực vùng đệm trên biển Đông và biển Tây vào rạng sáng cùng ngày đã vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018. Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết đang xem xét phương án đối phó.Tổng thống khẳng định quân đội Hàn Quốc sẵn sàng đối phó với trường hợp Bắc Triều Tiên khiêu khích tiếp; đồng thời chỉ ra rằng ngoài khiêu khích quân sự, miền Bắc sẽ có thể tấn công về mặt chính trị, tâm lý xã hội. Ông Yoon đề nghị người dân cùng đồng lòng, giữ vững tinh thần bảo vệ Hiến pháp, nhận thức vững chắc về kẻ thủ. Tổng thống cũng bác bỏ khả năng tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng, khẳng định hệ thống phòng thủ ba trụ cột của Hàn Quốc vẫn đủ sức đối phó.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc sáng cùng ngày đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Sung-han, thảo luận phương án đối phó.Tối ngày 13/10, Bắc Triều Tiêu đã điều động hơn 10 máy bay quân sự tiếp cận gần khu vực cấm bay, rồi phóng tiếp một tên lửa đạn đạo và bắn hơn 170 loạt pháo vào rạng sáng ngày 14/10.NSC nhận định gần đây, miền Bắc đang phóng tên lửa đạn đạo từ nhiều khu vực và thời điểm khác nhau với tần suất chưa từng thấy, vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Đối ngược với cuộc diễn tập bắn đạn thật thường kỳ của Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên lại lén lút bắn pháo bên trong khu vực vùng đệm, vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9, sau đó lại tiếp tục các động thái khiêu khích khác như điều động máy bay chiến đấu uy hiếp, phóng tên lửa đạn đạo trái phép. Hàn Quốc lên án mạnh mẽ những hành vi đẩy cao căng thẳng quân sự này của miền Bắc.NSC nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ phải trả giá cho các hành động khiêu khích này; đồng thời kêu gọi các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thực thi vai trò của mình một cách trách nhiệm.Trong đầu tháng này, Hội đồng bảo an đã tổ chức phiên họp đối phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc, nhưng không thông qua được tuyên bố lên án Bình Nhưỡng do sự phản đối của Nga và Trung Quốc.NSC cho biết sẽ tăng cường trạng thái phòng thủ vững chắc của liên quân Hàn-Mỹ thông qua cuộc tập trận "Bảo vệ đất nước" dự kiến diễn ra từ tuần sau, đối phó chặt chẽ với khả năng miền Bắc sẽ tiếp tục khiêu khích.