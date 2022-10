Tranh luận về điều khoản bảo hộ người nước ngoài bị cưỡng chế trục xuất tại Tòa án Hiến pháp

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 13/10 đã tổ chức buổi tranh luận công khai về Khoản 1 Điều 63 trong Luật quản lý xuất nhập cảnh.Điều khoản này quy định trong trường hợp không thể cưỡng chế trục xuất ngay lập tức người nước ngoài bị lệnh cưỡng chế xuất cảnh vì lý do không có hộ chiếu hoặc không có phương tiện về nước, thì người nước ngoài có thể được bảo hộ tại các cơ sở bảo trợ cho tới khi nào có thể trục xuất.Năm 2018, một thanh niên quốc tịch Ai Cập khi đó mới 17 tuổi đã đề nghị lên Tổng cục xuất nhập cảnh Hàn Quốc cấp phép tị nạn, nhưng bị từ chối với lý do chưa đủ tuổi trưởng thành.Quá thời hạn cư trú, thanh niên này đã bị Bộ Tư pháp ra lệnh cưỡng chế trục xuất và bảo hộ. Người này đã đâm đơn kiện lên Tòa án thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) hủy lệnh cưỡng chế và bảo hộ.Sau đó, thanh niên Ai Cập này đã đệ trình tiếp lên Tòa án Hiến pháp, cho rằng Khoản 1 Điều 63 của Luật quản lý xuất nhập cảnh đã đi ngược lại nguyên tắc quy trình hợp pháp và nguyên tắc "cân bằng, hợp lý" trong tư pháp.Luật sư của người này cho rằng điều khoản trên không quy định cụ thể về thời gian tối đa mà người nước ngoài được bảo hộ, có nghĩa là họ sẽ bị giam giữ cho tới khi nào có thể trục xuất, tức bị giam giữ vô thời hạn, vi phạm Hiến pháp. Quy định này tước đi quyền tự do thân thể đối với người nước ngoài, cho phép giam giữ mà không cần lệnh từ Tòa án.Tại phiên tranh luận, Bộ trưởng Tư pháp phản bác rằng trong trường hợp người nước ngoài gây cản trở hoặc trốn lệnh cưỡng chế trục xuất thì thời gian bảo hộ có thể kéo dài bất khả kháng, nên luật mới quy định thời gian là "tới khi nào có thể trục xuất". Đây là một biện pháp bất khả kháng để nhằm đạt được mục đích ban đầu của luật là quản lý xuất nhập cảnh.Bộ trưởng Tư pháp cũng giải thích rằng việc đưa người nước ngoài thuộc đối tượng bị cưỡng chế trục xuất vào cơ sở bảo trợ khác với việc bắt giam phạm nhân theo luật hình sự, nên không cần quy trình xin lệnh bắt giữ từ Tòa án.Trong buổi tranh luận trước tòa cùng ngày còn có sự tham gia của một số giáo sư chuyên về luật và hợp tác di trú quốc tế thuộc Đại học Seoul và Hansung.Đây là lần thứ ba Luật quản lý xuất nhập cảnh quy định về biện pháp bảo hộ người nước ngoài thuộc đối tượng cưỡng chế trục xuất được đưa ra tranh luận tại Tòa án Hiến pháp, sau hai lần trước đó vào năm 2014 và 2018. Cả hai lần trước, Tòa án Hiến pháp đều kết luận điều khoản trên là hợp hiến.