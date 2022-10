Hàn Quốc ghi nhận hơn 23.000 ca mắc COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 14/10, Hàn Quốc ghi nhận 23.583 ca mắc COVID-19 mới, ít hơn 3.374 ca so với một ngày trước, nhưng tăng 1.294 ca so với thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch nhận định số ca mắc mới vẫn đang có chiều hướng giảm, do số ca mắc mới bình quân tuần vẫn đang giảm đều đặn. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc từ đầu dịch là 25,07 triệu ca.Trong ngày 14/10, số ca nặng phải nhập viện điều trị giảm 29 ca, còn 237 ca, ngày thứ ba liên tiếp duy trì ở ngưỡng 200 ca. Thêm 35 ca tử vong, tăng thêm 10 ca so với ngày hôm trước. Phần lớn các ca tử vong là người trên 80 tuổi (22 ca). Tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 từ đầu dịch là là 28.783 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đạt 18,2%. Hơn 121.600 người đang điều trị tại nhà.