Ba học giả gốc Hàn được nhận Giải thưởng Thiên tài của Mỹ

Tờ Thời báo New York (Mỹ) đưa tin Quỹ MacArthur của nước này ngày 12/10 (giờ địa phương) đã công bố danh sách 25 nhân tài nhận giải thưởng "MacArthur Fellowship" (còn gọi là "Giải Thiên tài" - Genius Grant).Trong danh sách này có 5 học giả gốc Hàn là giáo sư June Huh thuộc Đại học Princeton (Mỹ), giáo sư Choi Ye-jin thuộc Đại học Washington và giáo sư Monica Kim Đại học Wisconsin.Quỹ MacArthur đánh giá giáo sư June Huh, người giành Huy chương Fields, được mệnh danh là "Giải Nobel Toán học", năm nay đã giải được những bài toán "khó nhằn" từ lâu nay bằng một mắt xích mới giữa hình học đại số và toán học tổ hợp. Giáo sư June Huh đã làm sáng tỏ được rằng có một mối quan hệ chặt chẽ giữa hai lĩnh vực toán học tổ hợp và hình học đại số, vốn được cho là ít có sự liên quan trong thời gian qua.Giáo sư Choi Ye-jin Đại học Washington là một học giả hàng đầu ở lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), phân tích ngôn ngữ bằng máy tính. Quỹ MacArthur đánh giá công trình nghiên cứu của giáo sư Choi đã giúp cho trí tuệ nhân tạo (AI) hiểu sâu hơn về ngôn ngữ của con người. Bà Choi phát triển được một mô hình giúp AI không chỉ hiểu được nghĩa của từ ngữ trong câu đơn thuần, mà còn có thể phỏng đoán được ý nghĩa ẩn bên trong câu văn theo cách suy nghĩ của con người.Giáo sư Monica Kim là một học giả lịch sử, được Quỹ đánh giá là đã thể hiện sự am hiểu mới về chính sách ngoại giao của Mỹ trong quá trình phi thực dân hóa sau Thế chiến II. Trong cuốn sách phát hành năm 2019 mang tên "Phòng thẩm vấn chiến tranh Triều Tiên: Lịch sử chưa được biết tới", giáo sư Kim đã viết rằng chiến tranh Hàn Quốc bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ đã phát triển thành một cuộc chiến xoay quanh nội tâm của con người và mỗi cá nhân. Sau việc tham chiến vào chiến tranh Triều Tiên, Mỹ đã chính thức can thiệp vào các khu vực có tranh chấp khác trên toàn thế giới. Bà Kim cũng bình luận rằng chiến tranh có lợi cho người nắm quyền lực.25 người trong danh sách nhận giải thưởng năm nay, bao gồm ba học giả gốc Hàn trên, sẽ được nhận số tiền tài trợ tổng cộng 800.000 USD trong vòng 5 năm tới.Giải thưởng "MacArthur Fellowship" được trao từ năm 1981, nhằm khích lệ những nhân tài đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ khoa học, nghệ thuật cho tới hoạt động xã hội.