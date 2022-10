63% chuyên gia dự đoán kinh tế Mỹ sẽ suy thoái trong vòng một năm tới

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát tiến hành với 66 chuyên gia kinh tế do tờ Thời báo phố Wall (Mỹ) tiến hành, có 63% chuyên gia dự báo kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong vòng 12 tháng tới, tăng so với kết quả khảo sát tương tự tiến hành cách đây ba tháng là 49%.Các chuyên gia nhận định lãi suất cơ bản của Mỹ tới cuối năm nay sẽ có thể tăng tới 4,267%.Hiện tại, lãi suất cơ bản của Mỹ đang ở mức 3-3,25%. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ mở cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang để điều chỉnh lãi suất trong tháng 11 và tháng 12 tới.Gần đây, Mỹ đã ba lần liên tiếp nâng 0,75% lãi suất. Vậy nhưng chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 vẫn tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa dự báo của thị trường.Điều này khiến phần lớn chuyên gia nhận định FED sẽ tiếp tục tăng mạnh lãi suất trong thời gian tới, khiến kinh tế rơi vào suy thoái.Tổng thống Mỹ Joe Biden thì nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ vẫn đang hết sức vững vàng, tuy nhiên tình hình lạm phát trên toàn cầu đang ở mức nghiêm trọng.Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong trong bài phỏng vấn với báo giới khi tới Mỹ tham dự cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Mỹ (IMF) đã nhận định Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao trong thời gian tới. Mặc dù tại Hàn Quốc, thị trường vẫn chưa có tín hiệu nguy hiểm, nhưng Chính phủ đang tăng cường giám sát, tập trung vào các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Thống đốc Rhee nhấn mạnh Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ có thể giúp ổn định tâm lý thị trường nhưng không phải là liều thuốc vạn năng.