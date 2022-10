Photo : YONHAP News

Về sự cố gián đoạn dịch vụ Kakao xảy ra gần đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 17/10 chia sẻ những khó khăn và bất tiện của người dân do sự cố, đồng thời nhấn mạnh mặc dù Kakao là một công ty mạng do doanh nghiệp tư nhân điều hành nhưng trên thực tế không khác gì một mạng viễn thông then chốt của quốc gia.Tổng thống cho biết Chính phủ sẽ sửa đổi lại chế độ để có thể phòng ngừa các sự cố tương tự trong thời gian tới, đối phó và khôi phục dịch vụ ngay lập tức khi xảy ra sự cố. Ông Yoon cho biết đã ra chỉ thị cho Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông để tìm kiếm phương án đối phó trong thời gian tới. Chính phủ cũng sẽ thảo luận với Quốc hội để sửa đổi chế độ trong tương lai.Tổng thống cũng đề cập tới thực tế là dịch vụ trò chuyện trực tuyến trên mạng internet đang bị độc quyền bởi một doanh nghiệp. Một khi xảy ra sự cố thì toàn thể người dân cả nước sẽ gặp bất tiện. Tổng thống chỉ ra rằng việc cải thiện vấn đề độc quyền này là cần thiết. Về cơ bản, Chính phủ tôn trọng sự tự do và tính sáng tạo của doanh nghiệp, nhưng phải đặt trên điều kiện là cạnh tranh công bằng và phân bổ hợp lý trên thị trường.Đặc biệt, Tổng thống để ngỏ khả năng Nhà nước có thể can thiệp nếu vấn đề độc quyền đó liên quan tới cơ sở hạ tầng quốc gia. Ông Yoon cho rằng khi một dịch vụ độc quyền đạt tới vị thế tương tự như một hạ tầng chất lượng quốc gia thì đương nhiên là Nhà nước phải đối phó bằng chế độ, vì lợi ích của người dân.Ông Yoon cho biết Ủy ban giao dịch công bằng cũng đang xem xét về vấn đề này.Trước đó, Tổng thống đã chỉ ra rằng sự cố mạng sẽ có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng tới an ninh quốc gia trong tình huống nguy cấp, chỉ thị các ban ngành hợp tác với khối tư nhân để lập phương án quản lý.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh năng lực giải quyết và khắc phục sự cố trong tình huống nguy cấp là hết sức quan trọng đối với một doanh nghiệp điều hành nền tảng trực tuyến, qua đó nhấn mạnh về trách nhiệm của doanh nghiệp.