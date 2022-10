Quốc hội triệu tập Chủ tịch Kakao chất vấn về sự cố gián đoạn dịch vụ

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đã nhất trí triệu tập Chủ tịch Kakao Kim Beom-su tới trình diện tại buổi thanh tra của Quốc hội với Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông ngày 24/10 tới với tư cách là người làm chứng.Quốc hội sẽ trực tiếp chất vấn ông Kim để làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố gián đoạn dịch vụ Kakao xảy ra gần đây, tìm biện pháp phòng ngừa tái diễn sự cố tương tự.Có tổng cộng 6 nhân chứng đã được chính giới thông qua, trong đó còn có Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won, Giám đốc đầu tư toàn cầu của Naver Lee Hae-jin.Chủ tịch Ủy ban Khoa học công nghệ, thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông thuộc Quốc hội Jung Chung-rae cho biết sẽ chỉ chất vấn các nhân chứng về vấn đề gián đoạn dịch vụ của Kakao lần này.Giới chính trị gia nhấn mạnh sau sự cố lần này, phải sớm lập dự luật để phòng ngừa sự cố tương tự. Trước đó, dự thảo sửa đổi Luật cơ bản về phát triển phát thanh, truyền hình và truyền thông có nội dung chỉ định các trung tâm dữ liệu là "cơ sở quản lý sự cố quốc gia" đã bị xóa bỏ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XX do sự phản đối của giới doanh nghiệp, cho rằng đây là sự áp đặt quy chế chồng chéo quá mức.Lần này, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho biết sẽ xúc tiến sửa đổi luật liên quan để lập đối sách an toàn hiệu quả, phòng ngừa tình trạng độc quyền. Đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì chỉ ra rằng sự cố vừa qua xảy ra là do doanh nghiệp không có hệ thống sao lưu (backup) nhằm giảm gánh nặng chi phí. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn do sơ sót trong công tác quản lý, giám sát của Chính phủ với doanh nghiệp.Mặt khác, Chính phủ và đảng cầm quyền nhất trí thảo luận để sửa đổi quy định luật liên quan trong thời gian tới.