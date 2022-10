Văn phòng Tổng thống lập nhóm chuyên trách về an ninh mạng sau sự cố Kakao

Photo : YONHAP News

Phó phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 17/10 đã trình bày về kết quả cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chủ trì.Theo đó, Văn phòng Tổng thống nhất trí thành lập Nhóm chuyên trách liên ngành về an ninh mạng thuộc Văn phòng an ninh quốc gia, trong đó có sự tham gia của quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng, Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), Cơ quan Cảnh sát, Viện Kiểm sát tối cao, Bộ Tư lệnh hỗ trợ an ninh quân sự.Trong thời gian tới, Văn phòng Tổng thống sẽ tổ chức cuộc họp rà soát tình hình an ninh mạng dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Sung-han.Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết sự cố lỗi dịch vụ Kakao xảy ra gần đây cho thấy đây là vấn đề không chỉ gây bất tiện cho người dân, mà còn là vấn đề đáng lo ngại có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Do đó, Văn phòng Tổng thống quyết định lập ra nhóm chuyên trách để rà soát tình hình an ninh mạng.Trước đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã phát biểu rằng mặc dù Kakao là mạng do doanh nghiệp tư nhân điều hành nhưng xét trên quan điểm của người dân thì đây không khác nào mạng viễn thông then chốt của quốc gia. Do đó, Chính phủ sẽ tiến hành sửa đổi quy chế để phòng ngừa tái diễn sự cố tương tự. Ủy ban giao dịch công bằng cũng đang xem xét vấn đề này trên khía cạnh độc quyền.