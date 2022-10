Kakao thông báo tính năng Daum Mail, đoạn quảng cáo trên Kakao Talk dự kiến được khôi phục trong ngày 18/10

Photo : YONHAP News

Hãng Kakao ngày 18/10 cho biết tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, dịch vụ thư điện tử Daum Mail, tính năng tin nhắn quảng cáo trên Kakao Talk Channel sẽ được hoàn tất khôi phục trong ngày.Trước đó, các dịch vụ đã được khôi phục xong là Kakao Bank, Kakao Map, Kakao T, Kakao Navi, Kakao Page, Kakao Webtoon, Melon, Kakao Games.Tuy nhiên, Kakao cho biết các tính năng như Daum Cafe, Kakao Story và Brunch, tính năng tìm kiếm của Tistory, tính năng Talk Drive vẫn đang trong quá trình khôi phục.Kakao giải thích công tác khôi phục các dịch vụ quan trọng như Mail hay Talk Channel đang bị chậm trễ do khối lượng dữ liệu lớn và phức tạp, đặc thù trang thiết bị. Trong trường hợp dịch vụ được khôi phục bình thường thì sẽ vẫn có thể xảy ra lỗi gián đoạn dịch vụ do mật độ tập trung dữ liệu lớn, nên hãng vẫn đang tiếp tục giám sát quá trình khôi phục.Trong một tin liên quan, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 18/10 đã triệu tập những người có liên quan để điều tra về sự cố hỏa hoạn xảy ra vào ngày 15/10 tại tòa nhà SK C&C ở Pangyo (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), nơi đặt trung tâm dữ liệu của công ty Kakao. Cảnh sát tập trung điều tra về khả năng ngọn lửa bùng lên do lỗi máy móc, không phải do con người.Qua trích xuất video từ hệ thống camera giám sát nội bộ, Cảnh sát đã xác định được ngọn lửa bùng lên từ pin của bộ lưu điện (UPS), thiết bị cung cấp nguồn điện trong tình huống khẩn cấp. Cảnh sát đã thu được một module pin, giao cho Cơ quan Pháp y quốc gia (NFS) Hàn Quốc tiến hành giám định kỹ lưỡng.