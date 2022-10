Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc nhận định dịch COVID-19 sẽ tái bùng phát lần thứ 7 vào đầu tháng 12

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 18/10, Hàn Quốc ghi nhận hơn 33.000 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 17.000 ca so với thứ Ba tuần trước, tức tăng gấp đôi.Xu hướng giảm ca mắc mới đang chững lại, được phân tích là do ảnh hưởng từ đợt nghỉ lễ tuần trước. Từ ngày 14/10, số ca mắc COVID-19 mới đã 5 ngày liên tiếp tăng so với một tuần trước.Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia nhận định rằng xu hướng giảm ca mắc mới đã dừng lại, dịch COVID-19 sẽ tái bùng phát lần thứ 7 từ đầu tháng 12. Đó là bởi khả năng miễn dịch sau khi tiêm phòng vắc-xin thông thường được duy trì trong khoảng 4 tháng, miễn dịch sau khi mắc COVID-19 thì được duy trì trong khoảng 6 tháng. Theo đó tới tháng 12, phần lớn người dân Hàn Quốc sẽ bị giảm miễn dịch với COVID-19.Tính tới 0 giờ ngày 18/10, số ca nặng phải nhập viện điều trị là 247 ca, số ca tử vong là 6 ca, lần đầu tiên xuống một con số trong vòng 98 ngày qua. Cơ quan phòng dịch khuyến nghị người dân, đặc biệt là nhóm rủi ro cao, tích cực tham gia tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cải tiến và tiêm cả vắc-xin phòng cúm mùa.