Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhóm họp với người đồng cấp Mỹ, Nhật Bản tại Washington

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản chuẩn bị nhóm họp tại Mỹ trong bối cảnh Bắc Triều Tiên gần đây liên tiếp khiêu khích, vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, và có dấu hiệu sắp sửa thử hạt nhân.Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Seung-kyum bắt đầu thăm Mỹ từ ngày 18-23/10 theo lời mời chính thức của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley.Ông Kim dự kiến sẽ tham dự Hội nghị Ủy ban Quân sự Hàn-Mỹ (MCM) lần thứ 47 tại thủ đô Washington vào sáng ngày 19/10 (giờ địa phương). Quan chức quân đội hai bên sẽ đánh giá về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực, thảo luận phương án tăng cường trạng thái phòng thủ liên quân, xúc tiến chuyển giao quyền tác chiến có điều kiện cho Seoul.Sáng ngày 20/10 (giờ địa phương) sẽ diễn ra hội nghị Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân ba nước Hàn-Mỹ-Nhật, thảo luận về môi trường an ninh bán đảo Hàn Quốc, hợp tác và tập trận đa phương, thách thức an ninh trong khu vực.Tiếp đó, trong ngày 21/10, ông Kim dự kiến sẽ tới thăm Bộ Tư lệnh chiến lược và Bộ Tư lệnh không gian Mỹ, thảo luận phương án mở rộng hợp tác, phối hợp chiến lược giữa hai bên, nhằm cung cấp và tăng cường năng lực răn đe mở rộng của Washington, đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên.Từ năm 2010, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn-Mỹ-Nhật định kỳ họp hai lần một năm, trực tiếp hoặc trực tuyến.