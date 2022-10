360.000 thanh niên Hàn Quốc mất hơn ba năm mới xin được việc làm đầu tiên

Photo : YONHAP News

Theo Hệ thống thống kê quốc gia (KOSIS) của Cục Thống kê quốc gia và kết quả phân tích vi dữ liệu của hãng tin Yonhap, trong số những thanh niên độ tuổi từ 15-29 tuổi có kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp, có 358.000 người phải mất ba năm mới xin được việc làm đầu tiên (tính đến tháng 5 năm nay), tăng 35.000 người so với cùng kỳ năm trước.Nếu bao gồm cả 275.000 người trả lời mất từ hai đến ba năm để chuẩn bị xin việc, thì số lượng thanh niên mất hơn hai năm để xin được việc làm đầu tiên là 633.000 người.Trong những thanh niên có kinh nghiệm làm việc hưởng lương (4.018.000 người), thời gian bình quân để xin được việc làm đầu tiên là 10,8 tháng, tăng so với năm 2020 là 10 tháng và năm 2021 là 10,1 tháng.Trong nửa đầu năm nay, có 84.000 thanh niên thất nghiệp chỉ ở nhà do không xin được việc làm hơn ba năm. Trong số đó, 50.000 người có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông, 19.000 người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. 90.000 tốt nghiệp đại học, 5.000 người tốt nghiệp trung học cơ sở.Nếu mở rộng phạm vi thành người dưới 34 tuổi, độ tuổi vẫn được tính là thanh niên theo Luật cơ bản về thanh niên, thì tổng số thanh niên thất nghiệp ở nhà do không xin được việc làm trên ba năm là 126.000 người.Việc gần 130.000 thanh niên trong độ tuổi lao động lại ở nhà, không tham gia hoạt động kinh tế sẽ dẫn tới phát sinh chi phí cơ hội do giá trị lao động của họ đối với nền kinh tế bị mất đi, rộng hơn là tiềm năng tăng trưởng kinh tế giảm do nguồn lao động đầu vào giảm.Chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét chính sách bồi dưỡng nhân lực trẻ, khuyến khích tạo điều kiện cho thanh niên có việc làm sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế.,