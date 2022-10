Cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống bị triệu tập điều tra vụ trục xuất thuyền viên tàu cá Bắc Triều Tiên năm 2019

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 19/10 đã triệu tập ông Noh Young-min, cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, với tư cách "người bị tố giác".Các công tố viên nghi ngờ ông Noh can dự vào quá trình cưỡng chế trục xuất hai thuyền viên tàu cá Bắc Triều Tiên, và bị cho là đã sát hại 16 thuyền viên khác trên tàu, xảy ra vào tháng 11/2019.Quyết định cưỡng chế trục xuất hai thuyền viên này được đưa ra tại cuộc họp đối sách Phủ Tổng thống diễn ra vào ngày 4/11/2019 do cựu Chánh Văn phòng Noh chủ trì. Ông này đã bị đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tố giác vào tháng 8 năm nay với cáo buộc lạm dụng chức quyền, bắt và giam giữ trái phép, thiếu trách nhiệm.Chiếc tàu cá trên của Bắc Tiều Tiên đã bị Hải quân Hàn Quốc bắt giữ vào ngày 2/11/2019. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn quốc (NIS) cùng ngày đã trình báo cáo lên Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống, cho biết hai thuyền viên trên tàu đã bày tỏ ý định đầu hàng. Tuy nhiên, sau cuộc họp đối sách trên do ông Noh chủ trì, chính quyền tiền nhiệm đã thay đổi thái độ, ra quyết định cưỡng chế trục xuất hai thuyền viên này. Nhiều nội dung báo cáo điều tra ban đầu đã bị xóa hoặc điều chỉnh. Kết quả là vào ngày hôm sau, hai thuyền viên miền Bắc đã bị cưỡng chế trục xuất về nước tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.Viện Kiểm sát dự kiến sẽ làm rõ mức độ can thiệp của ông Noh trong quá trình đưu ra quyết định trục xuất, và tìm ra người đứng đầu chỉ thị là ai.Trước đó, Viện Kiểm sát đã triệu tập cựu Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook để điều tra. Dự kiến các công tố viên sẽ tiếp tục triệu tập thêm cựu Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong và cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Suh Hoon.