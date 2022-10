Hàn Quốc xếp thứ 20 thế giới về tự do internet

Photo : YONHAP News

Freedom House, một tổ chức nhân quyền quốc tế của Mỹ, ngày 18/10 (giờ địa phương) công bố bảng xếp hạng về tự do internet năm 2022. Trong đó, Hàn Quốc đạt 67 điểm (trên thang điểm 100), đứng thứ 20 trong số 70 nước, vẫn nằm trong nhóm "tự do một phần". Tuy nhiên, thứ hạng của Hàn Quốc năm nay đã giảm một bậc so với năm ngoái (thứ 19).Trong đó, Hàn Quốc được 25 điểm về cơ hội tiếp cận intertnet một cách tự do, 35 điểm về hạn chế nội dung internet, 40 điểm về mức độ xâm hại quyền lợi người dùng internet.Freedom House chỉ ra rằng xét trên khía cạnh tích cực, người dân Hàn Quốc thể truy cập internet một cách rộng lãi, hệ sinh thái mạng trực tuyến có nhiều nội dung đa dạng, hạn chế bị kiểm duyệt.Tuy nhiên, các nhà lập pháp Hàn Quốc đã đề xuất hoặc thông qua các dự luật trong đó siết chặt điều kiện đóng cửa trang web của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, lập ra chế tài bồi thường thiệt hại, xử phạt các dịch vụ intenet với lý do phát tán thông tin sai sự thật, làm tổn hại tới tính trung lập intenet.Ngoài ra, tại Hàn Quốc còn dấy lên nghi ngờ cơ quan chức năng của Hàn Quốc giám sát trái phép chính trị gia, phóng viên và gia đình họ. Cơ quan chức năng Hàn Quốc vẫn tiếp tục chặn các trang web có nội dung liên quan tới Bắc Triều Tiên.Freedom Housse lấy ví dụ là Luật trọng tài ngôn luận sửa đổi được đảng Dân chủ đồng hành xúc tiến thông qua tại Quốc hội vào tháng 8 năm ngoái, hay tranh cãi về việc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng tra cứu dữ liệu viễn thông của các phóng viên trong và ngoài nước. Trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã đề nghị xóa 86.000 bài viết trên mạng trực tuyến.Trong bảng xếp hạng năm nay, Iceland là nước đứng đầu về tự do internet, với 95 điểm. Sau đó tới Estonia (93 điểm), Costa Rica (88 điểm), Canada (87 điểm), Đài Loan (79 điểm). Trung Quốc được 10 điểm, tiếp tục xếp cuối 7 năm liên tiếp. Myanmar được 12 điểm, Iran 16 điểm, được xếp vào nhóm "Không có tự do internet". Bắc Triều Tiên không được xếp hạng do không có dữ liệu.Freeedom Housse chỉ ra rằng chiến tranh Nga-Ukraine đang tác động xấu tới tự do internet toàn cầu. Mức độ tự do intenet trên toàn thế giới đã giảm 12 năm liên tiếp. Nga từng đạt 30 điểm, đồng xếp thứ 57 vào năm ngoái, nhưng đã giảm xuống 23 điểm và thứ 65 trong năm nay.